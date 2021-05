Este lunes, retorno a las aulas

Las Tunas.- La Dirección Provincial de Educación en Las Tunas informa que el curso escolar se retomará a partir de este lunes en la ciudad cabecera, siempre con la observancia de las medidas higiénico-sanitarias que posibiliten preservar la salud del alumnado y el claustro docente.

Nílser Piñeda Cruz, director provincial de Educación, dijo que a partir del próximo lunes se incorporan los estudiantes del noveno grado quienes están ubicados en un escenario favorable, pues recibieron una parte considerable del contenido en los meses de noviembre a abril del actual año, el cual se complementó con las teleclases desde cada vivienda.

“Estos estudiantes de noveno grado de las secundarias básicas del municipio de Las Tunas prácticamente tienen ya realizadas muchas de las evaluaciones que necesitan para vencer el curso. Con ellos se realizarán un grupo de actividades durante toda la semana, período que consideramos prudente para finalizar con este grado.”

Piñeda Cruz reiteró que la suspensión temporal de la docencia a más de 28 mil estudiantes y a unos cinco mil 300 trabajadores no conllevó el cese de las acciones académicas, sino la continuidad de las mismas a través de la programación televisiva, es decir de otra modalidad.

Sobre este particular, valoró que si los escolares cumplieron con las actividades concebidas de esta manera no presencial, no debe haber mayores dificultades. Añadió que se ofrecerá atención particularizada a los alumnos o centros educacionales que así lo requieran.

Respecto a la incorporación del resto de los grados, precisó que a partir del siete de junio gradualmente se incorporarían a las instituciones y se regirían por el mismo protocolo que el noveno grado.

“Siempre tendríamos en cuenta lo que han recibido por la televisión y lo que corresponde finalizar en materia de contenido. Todo esto implica, además, indicaciones a directores de instituciones y claustro de profesores, así como a las escuelas de educación familiar en las que informaremos a las familias», acotó.

A su vez, el directivo explicó que en el caso de los planteles que fungen en los territorios como centros de aislamiento se informará puntualmente, según cada caso.

De tal manera, las autoridades del sector valoran que en el mes de septiembre Las Tunas inicie el curso escolar 2021-2022 sin reportar atrasos y cumpliendo con los habituales cronogramas para los períodos lectivos en el país.

Esta información se ampliará en el programa Alto y Claro, el próximo sábado.

/mga/

