Pentatlonista de Las Tunas con la mira en Juegos Panamericanos de la Juventud

Las Tunas.- El pentatlonista de Las Tunas Marcos Rojas Jiménez tiene entre sus principales objetivos a corto plazo llegar a los I Juegos Panamericanos de la Juventud a celebrarse en el mes de septiembre en Cali, Colombia.

Junto a su compañera de batería, la también pentatlonista Diana Leyva Gaínza, asistirá a un evento clasificatorio en México teniendo como máximo objetivo ganarse un puesto en la delegación cubana que participe en la cita panamericana.

Rojas Jiménez sabe que de una buena actuación en ese clasificatorio yúnior dependerá vestir la franela tricolor en el magno evento para jóvenes deportistas.

“Para eso nos preparamos. Representar a nuestro país es lo máximo y en este período de preparación todo cuenta, tenemos los recursos para un buen entrenamiento aquí en Las Tunas en todas las modalidades e, incluso, pudimos traer desde la capital algunos medios que son indispensables para una mejor preparación, principalmente en la Esgrima”, cuenta el joven deportista.

Ante la pregunta sobre qué le preocupa más a la hora de encarar una preparación, responde: “En la Equitación tengo que insistir, le tiro con todo a esta modalidad porque es donde me siento en desventaja, pero ahora mismo he logrado hacer varios recorridos (detalle técnico en una competencia) donde he conseguido sumar todos los puntos y me siento con más confianza”.

A diferencia de su colega Diana, Marcos sí ha tenido la oportunidad de representar a Cuba en eventos internacionales y de ellos recuerda uno con mucho agrado. “Sí, fue en un clasificatorio en México, donde finalmente ocupé el quinto puesto y por muy poco no obtuve el boleto para los Juegos Olímpicos de la juventud de ese 2018, que se celebraron en Argentina”.

Para muchos el factor suerte también juega su papel en una competencia de pentatlón.

“Sí como no, por ejemplo en la Equitación, tú no escoges el caballo, se hace como un sorteo y si al final te cae uno que no está entre los mejores con ese tienes que competir y no puedes quejarte”, acotó Marcos.

Este destacado atleta tunero, que tiene como arma fundamental para su motivación lograr en un futuro una medalla olímpica o mundial, nos cuenta que “cualquier sacrificio es poco en pos de ser un mejor deportista, entrenar bien y con dedicación”.

Marcos añadió que dentro de pocos días partirán hacia Guadalajara, México, para efectuar allí una especie de campamento aprovechando las condiciones de la altura en esa ciudad y donde tendrán la oportunidad de conocer a algunos de sus posibles rivales en el clasificatorio yúnior.

/mga/

