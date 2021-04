Carlos Martínez: « la juventud es el presente»

Satisfacción por el deber cumplido y compromiso permanente con Cuba embargan al joven tunero Carlos Alberto Martínez Rodríguez, quien acaba de finalizar 10 jornadas de voluntariado en el centro de aislamiento, ubicado en la sede Lenin de la Universidad de Las Tunas.

Carlos, cuadro profesional del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), compartió junto a un colectivo integrado en su mayor parte por mozos trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) quienes, junto a él, hicieron de pantristas, fumigadores, realizaron el servicio de limpieza y lavandería…y todo cuanto fuese necesario para apoyar al personal sanitario.

De esos días guarda memorias de crecimiento espiritual. De allí, confiesa, se sale siendo mejor persona, más sencillo y humano.

«Lo que más me impactó fue una anciana que cuando le comunicaron que era positiva comenzó a llorar y ahí nosotros conversamos con ella, le dijimos que cogiera calma, que todo saldría bien, que pensara en la familia…Ella, con lágrimas en los ojos, nos agradeció el apoyo y toda la atención que le habíamos dado, pues siempre estuvimos atentos a si se tomaba la leche o la pastilla a la hora que le tocaba…Esas experiencias me han movido el corazón», contó durante los días de quehacer en zona roja.

Antes, Carlos Alberto Martínez, también respaldó el trabajo del Sistema de Atención a la Familia (SAF) y de otras autoridades; de manera que con el deseo de ser útil llegó hasta la casa de varios adultos mayores para entregar alimentos o medicinas.

Durante las últimas jornadas, con el orgullo y los consejos de toda la familia aupándolo en su labor creadora, no exenta para todos de temores y precauciones, Carlos estuvo siempre donde le necesitaron.

«La familia preocupada, siempre llamando a la conciencia: que me cuide, que me proteja, que no me confié, que el virus puede estar en cualquier parte…pero muy orgullosos de que estuviera aquí, apoyando a la Revolución.

«Necesitamos que todos los jóvenes y cubanos se involucren. Es riesgoso, pero aquí tenemos todas las condiciones para que no nos infectemos y cumplir esta tarea con calidad», declara quien también representó a Cuba, en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, acontecido en la ciudad rusa de Sochi, en el 2017.

El último año, un período marcado por esta difícil batalla contra el nuevo coronavirus, ha puesto en evidencia, una vez más, el valor de la juventud cubana; de esta depende, en buena medida, los resultados de Cuba en esta lucha por la vida. Al respecto, reflexionó:

«Nosotros los jóvenes hemos puesto la varilla bien alta en estos tiempos de Covid-19 porque respondemos ante cada convocatoria desde los Consejos de Defensa. La campaña del 4 de abril decía: «Tú eres el Presente» y es cierto, lo somos, y estamos dispuestos para lo que el país necesite.»

Carlos Alberto Martínez asegura que estar en zona roja significa una alerta permanente, e implica, además, rigores no cotidianos y buena dosis de decisión y valentía, mas si la nación lo precisa, esta juventud siempre estará presta a dar el paso al frente.

/mga/

