Un enfermero en el frente de batalla

Cuando Yusdel González Ravelo miraba a su alrededor el pecho se le apretaba. Estaba en la región de Urraco, en Honduras, donde dos poderosos huracanes: Iota y Eta, habían dejado una estela de desastre y tristeza, con cientos de casas inundadas y muchos lesionados.

«El panorama era difícil y nosotros comenzamos a atender a los damnificados por los fenómenos meteorológicos. Después de terminar de asistir a los lesionados por los huracanes comenzamos a trabajar en el enfrentamiento a la Covid-19, con pesquisas casa a casa, tratábamos con sospechosos y casos positivos que no tenían posibilidad de ser atendidos en centros asistenciales y pasaban la enfermedad en sus casas, muchos de ellos morían. No había percepción de riesgo, les demostrábamos las afectaciones de la covid y no lo entendían en un primer momento, pero con nuestro trabajo logramos que comenzaran a protegerse».

Yusdel es licenciado en Enfermería, integra el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, y hace solo unas horas regresó a la provincia de Las Tunas con la brigada que laboró, además, en Venezuela y México; y habla de la expectativa cuando llegó al país centroamericano.

Regresó a #Cuba brigada médica del Contingente Henry Reeve que asistió en Honduras con el objetivo de auxiliar a los afectados por los devastadores ciclones, y colaboró en el enfrentamiento a la pandemia de la #COVIDー19 #CubaPorLaVida https://t.co/cTX7yaJtfS — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) March 13, 2021

«Iba para una situación de contingencia, en la cual no tenía experiencia. Íbamos preparados para dormir en casas de campaña, en condiciones difíciles, y eso es lo que me gusta, ponerme retos. Fue retador conocer al pueblo hondureño pero sobre todo enfrentarme a situaciones de salud que aquí no las tenemos, ni te la imaginas».

#HoyYSiempreYo

La dirección de la Revolución junto al presidente @DiazCanelB en el trabajo en estos momentos les da la bienvenida a la Brigada Henry Reeve que hoy llega de Honduras.#Cuba@DeZurdaTeam pic.twitter.com/ImlsKz7XMO — Alina Rubio 🇨🇺 (@AliRubioGlez) March 13, 2021

Pertenecer al Henry Reeve requiere de muchos sacrificios, de entereza para enfrentar las más duras contingencias y Yusdel, ya de regreso a la Patria, reflexiona sobre el impacto que le causó su estancia en Honduras.

«Lo que más me impactó fue la falta de percepción de riesgo, la cantidad de mujeres y niños, familias con 12 y 13 hijos, la falta de alimentos; comen una harina con base de cal, y hay muchos problemas de gastritis y otras complicaciones estomacales. Con nuestro dinero ayudamos a la alimentación de algunas personas que no tenían comida para darle a los niños.

«El trato de la población con los médicos era extraordinario. Era como si llegara Dios. Los cubanos no cobran, los cubanos dan medicamentos, repetían una y otra vez y nos trataban muy bien».

Después de trabajar en Urraco se fue al departamento del Yoro, donde la Covid-19 mataba sin piedad y, acompañado por un médico y dos especialistas de higiene y epidemiología, llegaron hasta los lugares más intrincados, donde nadie nunca había entrado y reconoce el tratamiento que tuvo la población con ellos.

Todos los días los médicos cubanos escriben bellas páginas en el mundo en su lucha por la vida. Ahora regresaron a #LasTunas los 36 profesionales que trabajaron en Venezuela, Honduras y México. el especialista René Aveleira con sus impresiones https://t.co/A8gBxG1CSJ — MiguelDíazNápoles (@migueldn21) April 9, 2021

Sobre su regreso a Cuba, señala que sentía mucha alegría al saber que volvía, «que iba a ver a mi familia y que llegaba con la satisfacción del deber cumplido. Asistimos a más 30 mil personas en tres meses. Superamos nuestras expectativas y dejamos enseñanzas en quienes atendimos. Fui útil, y la alegría de ser útil es lo que más satisfacción le da a los profesionales de la salud».

#CubaSalvaVidas#LasTunas #Cuba. Expresiones de humanismo y compromiso con la honrosa labor de salvar vidas se escucharon durante el recibimiento a integrantes de la brigada médica cubana Henry Reeve, que prestó servicios en varias naciones… https://t.co/nqXXEjh81J — Periódico26 (@26deLasTunas) April 10, 2021

Yusdel tiene 36 años de edad y labora en la sala de neurocirugía del Hospital General Docente Ernesto Guevara, el principal centro asistencial de Las Tunas y ya había visitado los Emiratos Árabes Unidos en lucha contra la Covid-19. Ahora se incorpora a sus labores habituales, pero siempre listo para cuando sea llamado partir hacia cualquier lugar, para seguir ayudando a los pobres de este mundo.

/nre/