Diana Leyva Dinza: “Llegar a ser una gran atleta me motiva aún más”

Las Tunas.- Participar en unos Juegos Deportivos múltiples, dígase Juegos Olímpicos, Panamericanos o Centroamericanos y del Caribe es, en muchas ocasiones, la máxima aspiración para un deportista cubano.

Ese es el propósito a largo plazo que motiva a la pentatlonista de Las Tunas, Diana Leyva Dinza, pues aún esta joven atleta tiene que demostrar en la categoría juvenil que su futuro podría pasar por ahí.

La ciudad de Cali, en Colombia, será la sede en el próximo mes de septiembre de los I Juegos Panamericanos de la Juventud y, tanto Diana como su compañero de equipo el también tunero Marcos Rojas Jiménez, se han marcado como objetivo prioritario representar a Cuba en ese evento.

Pero antes, ambos pentatlonistas participarán en un Torneo clasificatorio a efectuarse en la ciudad de Morelos, México, donde no debe haber problemas para obtener sus respectivos boletos.

Tiempo21 participó en una sesión de entrenamiento de Diana Leyva, específicamente en la modalidad de equitación, y obtuvo las siguientes declaraciones:

“Estamos entrenando fuerte, con mucha motivación, hasta el momento los problemas no han sido significativos, hemos podido contar con el apoyo de muchas personas, vienen aquí y conversan con nosotros, se preocupan por lo que nos haga falta, así que en ese sentido no podemos quejarnos”.

Sobre el peculiar entrenamiento que conlleva una sesión de práctica del pentatlón moderno cuenta Diana: “Me levanto bien temprano y ya a las 7:00 estoy nadando, luego voy a la esgrima, después a la pista y corro los tramos de carrera que estén planificados para ese día, ya después y como allí mismo tenemos las condiciones para realizar las prácticas del Tiro pues hago varias repeticiones de esta modalidad. Otro día empiezo igual con la natación pero luego vienen las prácticas en la equitación”.

“Todas estas sesiones de entrenamiento son planificadas por los preparadores de la selección nacional y Luís Ceballos nuestro preparador principal aquí en Las Tunas”, afirmó Diana quien significó que su deseo de llegar a ser una gran atleta la motiva aún más “a pesar del esfuerzo enorme que tengo que hacer por ser este un deporte tan complejo”.

Con tan solo 18 abriles, Diana ya sabe dónde debe insistir más en aras de mejorar: “Uf la equitación es lo más difícil para mí, lo más flojo, porque fue lo último que aprendí, es la modalidad más complicada pues no siempre los resultados dependen de ti sino también del caballo, se me hace complejo pero me esfuerzo mucho por mejorar”.

También para Diana y ya dentro de la competencia hay una especialidad donde se siente más segura: “En la natación, ese es mi fuerte, me siento muy segura, fíjese que desde chiquitica fui nadadora y casi siempre gano la natación en los eventos en que participo”, acotó.

Aunque todavía Diana no ha tenido la posibilidad de representar a la Islas en eventos internacionales, sí considera la posibilidad de que este evento clasificatorio marque el inicio de una exitosa carrera deportiva: “Me he preparado bien y aún tenemos tiempo para limar las dificultades, mis entrenadores confían en mí y por algo me seleccionaron para participar en esta competencia, lo voy a dar todo y para eso me esfuerzo mucho y ojalá que las medallas que he obtenido en eventos nacionales no queden en vano”.

