Caricaturista tunera María Sao integra jurado de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico

Las Tunas.- La caricaturista tunera María Sao, consta entre los prestigiosos profesionales del mundo que conforman el jurado de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico, que efectúa su edición 22 del 11 al 14 de abril.

Sobre las oportunidades que también le reporta esta función, comentó: «Estoy felicísima, esa es la palabra. Primero porque no esperé nunca ser jurado de la Bienal, que consideramos como las Olimpiadas del humorismo gráfico en el mundo.

«Voy a compartir jurado con humoristas súper importantes; el Presidente es el gran Arístides Hernández, Ares, uno de los mejores caricaturistas que tiene el mundo, y compartir con él va a ser genial.

«Trabajamos virtual que es también un reto muy grande porque no vamos a estar compartiendo allí. Para mí va a ser un curso más de mi vida, y la virtualidad me dará la posibilidad de ver las obras pero no tocarlas como normalmente debe hacer un jurado».

María de Antoms, como suele firmar sus caricaturas, refiere que ser parte del jurado de esta Bienal le permitirá expresar criterios de una forma diferente, no ya con el intercambio directo entre colegas.

Además expresó que está agradecida con el comité organizador y la decisión de mantener el evento por el significado para todos los caricaturistas, por la posibilidad de mirar un poco para adentro, más con la carencia de materiales, que ha obligado a trabajar más desde lo digital, donde también se puede hacer más y se está trabajando mucho.

Este año la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico se desarrolla virtual desde San Antonio de Los Baños y La Habana, con el lema El humor nos acerca.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube