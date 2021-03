Participará triatleta de Las Tunas en los I Juegos Deportivos Panamericanos Juveniles

Las Tunas.- La noticia, aún esperada por los que la conocen, no deja de causar regocijo para el deporte tunero. Niuska Figueredo Bringas, oriunda de la capital provincial y justo a sus 19 años participará en los I Juegos Deportivos Panamericanos Juveniles.

La talentosa triatleta (este deporte incluye la Natación, Ciclismo y Atletismo), que ya pertenece a la selección nacional absoluta, se prepara por estos días aquí en su provincia debido a las condiciones difíciles que desde el punto de vista sanitario atraviesa la capital del país.

Tiempo21 tuvo la oportunidad de acercarse a una de las sesiones de entrenamiento de Niuska que transcurría en una de las albercas de este municipio cabecera y, tras una pausa para el descanso, accedió a conversar con este periodista.

P: ¿Cómo marcha tu preparación para esta competencia tan importante?

N.F: Muy bien, estoy contenta con todo el apoyo que recibo y a eso hay que añadirle que conmigo aquí trabaja mi anterior entrenador (Anyelo Zains Vega), es decir el que tenía antes de promover a la selección nacional, ya él me conoce, me ayuda y me apoya en todo.

P: ¿Cómo se planifica un entrenamiento de triatlón pues hay que tener en cuenta que son tres modalidades deportivas y tal vez, para una atleta joven como tú, sea muy fuerte?

N.F: Es cierto que un entrenamiento de este deporte es muy difícil, riguroso, exige mucho; pero a todo nos adaptamos, salimos en la bicicleta temprano en la mañana. Una vez concluida esta parte del ciclismo vamos a la piscina para nadar un par de horas y a eso se le añade que en algunas jornadas de la semana vamos a la pista para realizar carreras de fondo. En cada jornada varían la intensidad y el volumen que me planifique el entrenador.

P: ¿Estás en contacto con tu entrenador principal?

N.F: Sí, casi a diario nos comunicamos. Él nos hace llegar gran parte del trabajo que quiere que haga aquí, lo consulta conmigo y de ahí trazamos la estrategia adecuada para cada semana de preparación.

P: ¿Cómo logras motivarte para asumir todo este período de preparación a sabiendas que es muy difícil para el sexo femenino?

N.F: A mí me gusta mucho este deporte, hay que partir de ahí, me gustan las cosas fuertes y el triatlón encaja en lo que prefiero, sé que es exigente pero como te decía me gustan los retos difíciles y a eso hay que añadirle que si quiero ser alguien en el futuro debo asumirlo así.

P: ¿Has tenido la oportunidad de representar a nuestro país en alguna competencia?

P: Sí. Primero participé en 2018 en un evento clasificatorio en Ecuador, allí clasifiqué y pude participar luego en las Olimpiadas juveniles celebradas en Buenos Aires, Argentina.

P: Sabemos que a tu corta edad ya cursas estudios universitarios ¿cómo logras llevar ambas cosas, es decir deporte y estudio?

N.F: Es difícil. Curso el segundo año de la Licenciatura en Cultura Física y en los momentos libres que tengo aprovecho para realizar trabajos independientes que nos orientan los profesores. Por estos días debido a la pandemia nuestras clases son online y nada soy deportista de alto rendimiento; pero igual debo superarme.

