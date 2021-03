Universidad de Las Tunas desarrolla proyecto para la gestión virtual de la educación

Las Tunas.- En medio del complejo panorama epidemiológico que enfrenta el país por la Covid-19, la Educación Superior se reinventa y busca nuevas maneras de enseñar.

El Departamento de Tecnologías Educativas de la Universidad de Las Tunas, de conjunto con estudiantes de la carrera de ingeniería informática, trabaja en un proyecto que permitirá matricularse para la educación a distancia, con el cual prevén llegar a la mayor parte de los universitarios.

Yadira Ávila Aguilera, jefa del Departamento de Tecnologías Educativas, explicó a Tiempo21 que “los profesores también podrán a través del software matricularse a los cursos de postgrado que ofrece la Universidad, además de descargar contenidos, consultar bibliografías, realizar exámenes y otras modalidades que ofrecerá la plataforma”.

El estudiante de quinto año de Ingeniería informática, Luis Carlos Parra, dedica su tesis de grado a desarrollar un sistema de gestión que agilizará el proceso de inscripción. “En la situación actual debemos buscar alternativas de estudios. Con este proyecto queremos implementar un sistema que nos facilite llevar a la tecnología digital lo que hacíamos antes de manera presencial en las aulas”.

Sin dudas, las nuevas maneras de enseñar constituyen un reto tanto para educadores como para estudiantes, si se tiene en cuenta que no todos los universitarios tienen las tecnologías necesarias para las clases virtuales. No obstante, la Universidad de Las Tunas ha sorteado ya numerosos obstáculos impuestos por la Covid 19, y este no será una excepción.

/mga/

