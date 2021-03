Entregan en Las Tunas Premios Provinciales de Periodismo

Las Tunas.- Este viernes en el teatro de la Emisora Radio Victoria ocurrió la ceremonia de entrega de los premios provinciales de Periodismo por la Obra de la Vida «Rosano Zamora Paadín», los «Ricardo Varela Rojas» por la Obra del Año 2020 y la Distinción Félix Elmusa, como parte de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana 2021 en Las Tunas.

Nelsy Rubén Larroche, directora de Radio Maboas en Amancio, con más de 37 años en el gremio se siente agradecida por ser merecedora del Rosano Zamora Paadín. «Significa mucho para mí, desde que me gradúe estoy trabajando en la radio. Dedico el premio a mi colectivo de trabajo, sin el que no hubiese sido posible, y también a toda la prensa tunera que en el año 2020 ha atravesado condiciones tan difíciles, pero eso no nos ha impedido cumplir con nuestra labor informativa y educativa», declaró a Tiempo21 Rubén Larroche.

Además otorgaron galardones a los distinguidos por categorías con el «Ricardo Varela Rojas» por la Obra del Año a Natasha Díaz Bardón en televisión, Misleydis González Ávila en prensa escrita, Rosa María Ramírez Reyes en radio, Reynaldo Emilio López Peña en gráfica e István Ojeda Bello en hipermedia.

Mientras la Distinción Félix Elmusa reconoció a profesionales del sector con 15 años de trabajo consagrado al gremio, de los medios de prensa Radio Victoria, Periódico 26, Radio Chaparra y Canal Azul.

La cita sirvió también para agasajar a los ganadores del Concurso de Periodismo Económico 2020 en las categorías de hipermedia y prensa escrita, Yuset Puig Pupo e István Ojeda Bello, y en televisión Natasha Díaz Bardón.

Otra buena nueva de la Jornada… fue la noticia de que el periodista de Radio Libertad, Rafael Quiroga Álvarez, obtuvo el Premio al Mérito Periodístico, lauro otorgado por sus 47 años ininterrumpidos en esta profesión.

El encuentro contó con la presencia de los máximos dirigentes políticos y gubernamentales del territorio. El 14, Día de la Prensa Cubana, periodistas de todos los medios recibirán el agasajo del Partido y el Gobierno.

Distinción Félix Elmusa

Radio Victoria:

Niria Escobar Mayedo

Tania Ramírez Rivero

Clara Luz Velázquez Pérez

Yannier Leyva Valdemira

Periódico 26:

Dubler Rolando Vázquez Colomé

István Ojeda Bello

Radio Chaparra:

Luis Enrique Escobar Pupo

Armando Batista Gallardo

Canal Azul:

José Ramón Ricardo Más

/mga/

