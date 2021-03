Conceden a Rafael Quiroga Premio al Mérito Periodístico

Las Tunas.- Honor a quien honor merece, expresó nuestro José Martí. Y esa frase hoy sustenta la entrega del Premio al Mérito Periodístico a Rafael Quiroga Álvarez, consagrado periodista con 47 años de ejercicio.

La buena nueva se conoció en el programa radial Todos por Cuba, transmitido en cadena por el Sistema de la Radio Cubana. En ese espacio se mencionaron los nombres de los 14 profesionales del país que fueron reconocidos.

El pasado año Quiroga fue merecedor del Premio Rosano Zamora Paadín, máxima distinción que se concede a los profesionales del gremio en esta provincia. En aquella oportunidad dijo que ese lauro lo impulsaba a seguir en su quehacer. “…esto no es casual, es el trabajo de más de 40 años dedicados a Radio Libertad, aportando, aprendiendo y escuchando cualquier sugerencia de los públicos.

“Es un reto a partir de ahora, este premio solo me hace trabajar mejor, ayudar a los que me rodean, principalmente a las nuevas generaciones, lo cual ha sido mi premisa toda la vida y seguiré haciéndolo hasta que la salud me lo permita».

Hoy el incansable Rafael Quiroga incluye un nuevo lauro a su hoja de vida, y más que eso, suma motivos a su compromiso con el periodismo cubano que, en definitivas, siempre ha sido su razón de ser.

Tiempo21 se une a la felicitación y comparte el currículum del destacado periodista.

Datos Generales.

Nombres y Apellidos: Rafael Quiroga Álvarez.

Lugar y fecha de nacimiento: Santiago de Cuba. 17 de octubre de 1952.

Ciudadanía: Cubana.

Carné de identidad: 52101708749.

Dirección Particular: Juan Gualberto Gómez # 123 A entre Alejo Tomas y Bartolomé Massó.

Estado Civil: Divorciado.

Título Académico: Licenciado en Periodismo.

Cargo actual: Reporteros-Redactor de Prensa.

Idioma que domina: Lengua Materna.

Estudios actuales: –

Estudios realizados.

Licenciatura en Periodismo. Universidad de Oriente.

Facultad Obrero Campesina. Puerto Padre.

Enseñanza Media Básica. Santiago de Cuba.

Enseñanza Primaria. Santiago de Cuba.

Otros Estudios.

Curso de Operador de Microcomputadoras.

Cursos, Post Grados y Talleres.

Post Grado el periodismo del Siglo XXI. Universidad de Oriente.

Taller de yuxtaposición. Radio Libertad.

Taller nacional de tratamiento informativo.

Post Grado Nuevos enfoques en comunicación social. Universidad de Oriente.

Taller efectos psicológicos de la información. Radio Libertad.

El guión técnico, su confección e importancia. ICRT Nacional.

2007 Taller creativo de la programación.

2008 Taller creativo de la programación.

2009 Taller creativo de la programación.

2010 Taller creativo de la programación.

2011 Taller creativo de la programación.

2012 Taller creativo de la programación.

2013 Taller .la reacción digital.

2014 Taller creativo de la programación.

2015 Taller creativo de la programación.

2015 Taller: la redacción digital.

2016 Taller sobre redes sociales.

2016 Taller sobre género entrevista.

2016: Taller sobre la crónica.

Post Grado Metodología de la Investigación. Universidad de Oriente.1995. Post Grado Comunicación social y problemas contemporáneos. Universidad de Oriente. .

Taller intercambio de experiencias en la realización de noticieros. Holguín.

Taller dirección de programas informativos. La Habana.

1990 Curso sobre dirección de programas informativos, La Hababa.

1994 Taller: Actualidad de la información en la radio, La Habana

Géneros periodísticos en radio. UPEC.

Post Grado reportaje radial. La Habana.

Primer intercambio de experiencias para la información. La Habana.

Experiencia profesional.

comencé a trabajar como redactor en Radio Libertad. En 1977 ingresé a la Universidad de Oriente y en 1982 egresé de la enseñanza superior. Participé en los Festivales Nacionales de la Radio, donde obtuve dos primeros lugares colectivos, un segundo premio individual, dos terceros premios colectivos y un premio especial de la UPEC individual.

Integré un equipo especial de nuestra planta para enfrentar la salida al aire de la mal llamada emisora, Radio Martí, que comenzábamos a trabajar a las 3 de la madrugada para redactar boletines y dirigir programas informativos.

Cobertura a la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro cuando se desarrollo en Puerto Padre, la Operación: Alejandro, final de la zafra en el país en esta provincia.

Participación activa en la cobertura en los funerales del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Premios recibidos.

Premio en Festival Municipal de Radio. Reportaje Vuelo a la vida.

Premio en Festival Provincial de Radio. Reportaje Vuelo a la vida.

Segundo Premio Festival Provincial de Radio. Panelista Programa de Debate.

Primer Premio Festival Municipal de Radio. Panelista Programa de Debate.

Primer Premio Festival Provincial de Radio. Panelista Programa de Debate.

Premio en Festival Municipal de Radio. Reportaje Camino verde.

Premio en Guión Festival Provincial de Radio. Reportaje Camino verde.

Gran Premio Festival Municipal de Radio. Reportaje Dos grandes de la mocha.

Primer Premio Festival Provincial de Radio. Reportaje Cristina la machetera.

Primer Premio Festival Municipal de Radio. Reportaje Cristina la machetera.

Gran Premio Festival Municipal de Radio. Reportaje Guajiro de verdad.

Gran Premio Festival Provincial de Radio. Reportaje Guajiro de verdad.

Tercer Lugar Festival Provincial de Radio. Reportaje Un boyero del Microjet.

Gran Premio Festival Municipal de Radio. Reportaje Los fangos medicinales.

Gran Premio Festival Provincial de Radio. Reportaje Los fangos medicinales.

Segundo Premio Festival Nacional de Radio. Reportaje Los fangos medicinales.

Premio Especial de la UPEC Festival Nacional de Radio. Por dirección del noticiero Radioperiodismo..

Tercer Premio Festival Nacional de Radio. Noticiero. Radioperiodismo.

Tercer Premio. Festival Nacional de Radio. Revista Actualidades.

Primer Premio. Festival Nacional de Radio. Revista Actualidades.



Sello Aniversario 85 de la Radio.

Distinción Raúl Gómez García.

Distinción Félix Elmuza.

Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura.

Distinguido Nacional del Sindicato de la Cultura.

Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura.

Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura.

Premio de la radio por la Obra de Toda la Vida

Premio de la UPEC “Rosano Zamora Padín” por la Obra de Toda la Vida

Tratamiento de la legalidad socialista en radio. Mención XIV Foro de Ciencia y Técnica Municipal.

Hombres del azúcar, necesarias modificaciones. Mención XIII Foro de Ciencia y Técnica de Base.

Hombres del azúcar, necesarias modificaciones. Mención XIII Foro de Ciencia y Técnica Municipal.

Los noticieros radiales. Holguín.

Otros reconocimientos.

Reconocimiento Aniversario 60 de la fundación de Radio Libertad.

Reconocimiento XX Aniversario por su participación destacada en la Cultura de la nación cubana.

Recorrido con Fidel Castro Ruz por el Central Antonio Guiteras y unidades cañeras.

Distinción Aniversario XXX de los CDR.

1995-1996. Operación Alejandro. Final de la zafra, en Puerto Padre.

Participación en actividades políticas.

Tribuna abierta en Holguín.

Tribuna abierta en Puerto Padre.

Tribuna abierta en Las Tunas.

11.-Docencia.

Miembro del movimiento Elio Costantín.

Categorizado por la Sede Universitaria en Puerto Padre.

/mga/

