Bartle y Juan Eliades

Bartle, Las Tunas.- Cuando lo eligieron como delegado de circunscripción del Poder Popular, Juan Eliades Ortiz era maestro, director de la escuela secundaria básica urbana del poblado de Bartle. Y digo era, porque a partir de entonces jamás ha podido regresar al magisterio.

Eso fue en 1995, en pleno Período Especial, y a ciencia cierta no sabía a qué se iba a enfrentar. Y ahora, 25 años después, Bartle y él se complementan.

«Realmente no conocía mucho del Poder Popular , pero dije: ´si me eligieron vamos a tratar de insertarnos en el trabajo del Gobierno y hacerlo lo mejor posible´».

«Eran años de carencias y limitaciones bastante serias. El poblado de Bartle se fue insertando en las formas productivas, movilizando a las personas hacia la agricultura. Los trabajadores del campo araban la tierra descalzos; era una etapa difícil, pero hicimos una gran labor dentro de las organizaciones de masas, y fuimos creando las condiciones».

Ciertamente 25 años es mucho tiempo para que una persona dirija una actividad determinada, y en el caso de Juan Eliades no es la excepción. Ahora, ¿qué hace este hombre para no repetirse, para no caer en la rutina?

«Tienes que tratar por todos los medios de aportar siempre ideas renovadoras porque si no, caes en un cliché. A este trabajo hay que dedicarle tiempo de estudio para estar a tono con los momentos y los cambios que se producen, poder informar, explicar las causas de una decisión y por qué hay que tomarla; que nadie se vaya insatisfecho. También permite remitir a la población con otros encargados de aclarar sus preocupaciones, si no están satisfechos con las respuestas que uno ofrece».

¿Qué ha sido Bartle para Juan en estos 25 años?

« He dedicado todos mis esfuerzos a mantener el orden, la disciplina, la unidad de la población y la cooperación. Hay que ser muy ecuánime porque tratas con personas muchas veces insatisfechas, que piensan que no se les resuelven los problemas porque no se quiere. Hoy puedo afirmar que Bartle y esta labor han sido mi vida».

Sin dudas, el quehacer de un delegado del Poder Popular es duro, desgastante… y requiere de constancia, sacrificio y paciencia. Juan Eliades lo sabe, pero aun así no piensa abandonar su campo de batalla.

«A veces llego a la casa a almorzar y los electores me buscan y no dejo de atenderlos, por la calle también me paran, y el día que eso no pase no me sentiré bien. En realidad, no sé cuándo voy a dejar de trabajar como delegado; siempre que el pueblo me elija estaré dispuesto a servirle».

Juan Eliades Ortiz tiene una familia bella; dos hijos que trabajan y tres nietos que estudian, mientras su compañera de vida, leal, paciente, comprensiva, se encarga de las tareas del hogar y todos, sin excepción, lo apoyan para que siga siendo el delegado del Consejo Popular de Bartle, cercano a la capital de la provincia de Las Tunas. El pueblo que lo quiere apuesta por él; así lo prueban sus más de dos décadas en esa noble misión.

