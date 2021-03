Mujeres de la Onure: un derroche de energía

De la unión entre la Empresa Eléctrica y Cupet surge la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure), una entidad cuyos encargos estatal y social son grandes y de significativo impacto en la población y entidades sociales.

En la delegación de la Onure en Las Tunas son las mujeres protagonistas de los procesos que impulsa la institución y cuando se acerca el 8 de marzo, Tiempo21 se acerca a sus historias.

Maritza

Cuenta Maritza González Llorente, directora de la Onure en Las Tunas y una de las tres mujeres con esta responsabilidad en el país, que de toda la vida ha emprendido tareas que la sociedad define como masculinas. Se graduó de ingeniería mecánica y por tanto su evolución como profesional ha sido en un escenario repleto de hombres. Y aunque está claro que en Cuba los límites impuestos por los géneros se han desdibujado gradualmente con el paso de los años, aún quedan resabios que dictan “lo que es acorde para una mujer o un hombre”.

Nada de eso la ha detenido y entre sonrisas me confiesa que le encanta trabajar en ese ambiente.

“Desde hace algunos años tenía responsabilidades de dirección y cuando surgió la Onure me tocó asumir el cargo. Aquí son muchas las tareas a cumplir, somos funcionarios y al ser fiscalizadores de combustible debemos tener más control de nuestros recursos. Por ejemplo un día estamos chequeando el diésel, otro la electricidad, las inversiones en áreas como las fuentes renovables de energía. Es muy amplio el diapasón”.

Yo utilizo mis ocho horas de trabajo y rindo lo suficiente para llegar a casa y disfrutar de la familia, independientemente de que en muchas ocasiones me llaman para solicitar asesoría en asuntos laborales; pero siempre tengo presente que las dos cosas hay que llevarlas a la par”.

Anna

Anna Ávila González tiene 27 años y es la encargada de darle seguimiento a las ventas de calentadores solares en Copextel. Ella maneja los datos referentes a la instalación de estos equipos, los niveles de eficiencia, los posibles contratiempos así como el impacto en cada vivienda.

Ella es graduada de Ingeniería en Telecomunicaciones y aunque la materia energética es parte de los contenidos recibidos en la universidad, ha debido desdoblarse para ejercer esta especialidad.

“Al principio me chocó un poco comenzar a trabajar en un perfil que no es exactamente el de mi carrera que se enfoca más en las transmisiones, las señales. He aprendido mucho aquí en la Onure desde cosas tan simples como leer un metrocontador hasta hacer cálculos de consumo o definir cuáles son las demandas”.

Giselle

Giselle Ávila Navas es Especialista B en Gestión Económica. Hace tres años llegó a esta entidad. “La Onure ha sido una experiencia completamente diferente, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros proviene de la empresa eléctrica. Somos de subordinación nacional, tenemos un aparato contable que radica allá y todos los datos hay que enviarlos a La Habana, por eso es tan complicado.

“Al no tener una caja chica aquí no se nos puede pasar de término ninguna solicitud de pago o factura, para que los cheques lleguen a tiempo al proveedor, no podríamos solucionarlo, así que debemos cumplir con rigurosidad cada trámite.”

Giselle siente que su labor es imprescindible en casi todos los procesos de la empresa, sin ella rutinas tan cotidianas como la entrega de las tarjetas de combustible se detendrían.

“Nosotros debemos ser exquisitos al controlar los recursos de la entidad, pues nuestra imagen como órgano fiscalizador depende de ello”.

Elizabeth

La Onure surge de una fusión de dos grupos fiscalizadores, uno de la Empresa Eléctrica y otro de Cupet, por tanto los retos en el ámbito de la comunicación para una entidad nueva son mayores. De ese engranaje se ocupa Elizabeth Rojas Bárzaga, comunicadora institucional.

“Nuestro encargo estatal es trazar estrategias para lograr la eficiencia energética en todo el país. El primer desafío en un escenario como este es crear una identidad propia, aterrizado a las particularidades del territorio. En esa misma medida a través de las campañas mediáticas transmitirlo a la población para que comprendan la esencia de lo que somos.

“Sucede con frecuencia que nos asocian solo con el control de la electricidad y el combustible en las empresas pero también somos impulsores de proyectos de eficiencia energética relacionados con las fuentes renovables de energía y la cultura del ahorro en el sector residencial”.

Que las mujeres dejen su huella en cada terreno que pisan no es nuevo en Cuba. Muchos son los contratiempos a los que se enfrentan, como todo ser humano. Pero casi siempre en esa mochila de cargas que llevamos todos a cuestas, ellas van con sobrepeso.

Si han llegado al trabajo cada día puntualmente, si cumplen con excelencia cada tarea asignada y si se han colado en funciones “de hombres” no es que esa mochila esté ligera, es que esa mujer va con bomba de sobra en su temple.

