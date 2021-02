Yasmani Rodríguez Peña, juez a todas horas

Cada una de las historias que se le presentan al juez Yasmani Rodríguez Peña le exige un estudio constante y compromiso social, pues sin dudas sus decisiones marcarán el camino de muchas vidas.

“Todo parte de la vocación y el gusto por la profesión que, combinada con la juventud, te lleva a formar la disciplina, la exigencia y la preparación. Detrás de esos conflictos por resolver existen muchas personas implicadas que confían en nosotros y esperan la decisión del Tribunal.”

Varias de situaciones que se le muestran a diario están las relacionadas con litigios familiares, las cuales ameritan un tratamiento especial, pues generalmente entre las partes involucradas hay menores de edad.

“El interés de los infantes debe primar para solucionar conflictos como los divorcios. Participamos activamente con la Fiscalía como garantes de sus derechos”, explica Rodríguez Peña, quien se desempeña como juez de la sección civil, familia y laboral del Tribunal Municipal de Las Tunas.

“Soy joven y como tal me gusta divertirme, pero en ocasiones eso debe dejarse a un lado porque tenemos que entregarnos completamente a la labor. Suele ser complicado, pues la familia también debe sacrificarse y ser consciente de nuestra responsabilidad.

No pensé ser juez aun cuando cursaba la carrera de Derecho, no tenía una vocación definida en mis primeros años de estudio; pero la vida me impuso la experiencia personal de representar como jurista a mi madre. Fue la primera vez que entré a un Tribunal y me coloqué la toga, nuestra prenda solemne. Desde ese instante supe que quería ser juez.”

Rodríguez Peña considera que ser imparcial, honesto y ético en la actuación diaria son claves para ejercer su trabajo. Con solo 31 años de edad asume que juventud y responsabilidad deben ir invariablemente de la mano, porque su profesión no se queda en un estrado, ni en la toga que porta en cada caso. Él es juez desde que se levanta hasta que se acuesta, y su interacción con la sociedad está siempre marcada por esa condición.

