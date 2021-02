Un instructor que educa con el corazón

Félix Jesús Guerra Acevedo es un joven instructor de arte del municipio de Colombia, proveniente de la segunda graduación. Se desempeña en la especialidad de música en el Instituto Preuniversitario Ignacio Agramonte y Loynaz, de este territorio.

¿Cuándo sientes la necesidad de expresarte a través del arte?

«Desde muy pequeño me gustó dibujar, actuar y cantar, sobre todo esto último, y me llamó mucho la atención la guitarra y confieso que me encanta la percusión también».

¿Pensabas en ser artista o docente para enseñar arte?

«En realidad todo el que enseña arte, tiene que ser artista, todo instructor de arte, tiene muy adentro un buen artista. Nunca pensé desempeñarme como profesor de arte, pero lo soy, y a la vez me considero un artista»

¿Alguna vez llegaste a pensar en vincular el arte con la docencia?

«Vincular la docencia con el arte, es muy lindo y a la vez algo complejo, pero al final vez los resultados. Tengo amigos que fueron alumnos míos que en la actualidad son muy buenos artistas y músicos. Nunca creí que a través de un simple taller de creación artística lograran tomar amor por el arte. Y para mí ha significado mucho».

¿Y tu formación?

«Mi formación fue en la escuela de instructores de arte Rita Longa de la ciudad de Las Tunas. Mi acto de graduación contó con la presencia del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el coliseo de la ciudad deportiva de La Habana, fue la segunda graduación y para mi fue una experiencia muy grande. Mi padre estuvo conmigo y fue interesante, siempre tuvo el deseo de conocer al Comandante, aunque no lo saludo físicamente, sí estuvo en el lugar, y para el fue importante y para mi también»

Los primeros años de experiencia laboral, ¿cómo fueron?

«En el año 2006, recién terminado el servicio militar activo, uno viene con esa juventud por dentro, quizás no con la disciplina que tengo ahora, pero siempre he sabido enfrentarme al trabajo, con muy buenos resultados, donde siempre he obtenido evaluación de muy bien. Esos primeros años para mí fueron muy complejos, porque me faltaba mucha preparación para el arte».

Misión internacionalista…

«Cumpli misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, durante casi tres años. Fue una experiencia muy bonita, conocí a personas con otras culturas y diversas religiones. Un modo diferente de ver la cultura, de defender sus tradiciones por encima de otras prioridades. Ellos defienden mucho el Joropo, el que es divulgado por todas sus emisoras de radio, en sus autos particulares, que aquí en Cuba no es muy común hacerlo con nuestras tradiciones».

¿Tus intereses artísticos?

«Cómo artista defiendo mucho la trova, aunque existan varios estilos y trovadores. Yo defiendo mi estilo, donde me gusta la ironía social, en mis canciones le doy un tono jocoso, gracioso y a las personas le gusta mucho. Le canto al amor, algo que nos llena de satisfacción a todos los que creemos que el amor aún existe. Me complace dedicarle canciones a los héroes de la Patria, a Martí, que para mí es un ídolo y a las personas le gusta mucho. Cómo género musical me gusta la salsa, aunque aquí en el municipio no tenemos agrupación que se dediqué a ese género musical. La canto con el acompañamiento del background, y espero algún día poder cantar en una agrupación salsera».

Nuestras tradiciones, ¿hay que defenderlas?

«Pienso que las tradiciones hay que defenderlas cómo escudo y espada de la nación; porque forman parte de la cultura y hay que tenerlas mucho en cuenta en la educación y desde nuestros barrios».

Eres un joven artista. ¿Sientes compromiso con la cultura cubana?

«Se ha demostrado que con la Covid-19, los músicos han seguido escribiendo, grabando, han seguido haciendo música, y no se ha detenido la cultura. Ni guerras, ni pandemias van ha impedir que se haga cultura. Y yo voy a seguir defendiendo la cultura hasta que pueda».

Sueños…

«Como instructor de arte, me gustaría ver algún día algunos de mis talleristas cantando en algún programa de la televisión los fines de semana, o por el Canal Clave. Y como artista me gustaría cantar en el teatro Karl Marx, y que estuviera repleto de gente. Me encantaría eso. Por qué no.

Actualmente, Félix Jesús tiene responsabilidad en el área de música de la casa de cultura municipal Cándido González Horta. Allí se desempeña con magistral entereza en galas y actos de suma importancia para el territorio. Pero lo que más le satisface, es la formación que alcanzan sus estudiantes en los talleres.

/nre/

