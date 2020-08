Frangel Reynaldo: “Debemos desarrollar el talento para que el béisbol tenga calidad”

En el Programa Nacional de Talentos del béisbol cubano están incluidos los tuneros Denis Peña, Osmani Urrutia Jr. y Dailier Peña, tres peloteros que están llamados a convertirse en los Leñadores del futuro.

Este programa de talentos está liderado por el metodólogo de la Comisión Nacional de Béisbol, Frangel Reynaldo, quien en exclusiva para Tiempo21 habló sobre este proyecto y los beneficios que traerá al deporte nacional.

“Hace muchos años debimos aplicar este programa que se sustenta en lo que le falta al pelotero cubano. Nosotros tenemos talentos con aptitudes y potencial en toda Cuba. En el mundo los talentos con 25 o 26 años llegan a madurar. Sin embargo, los peloteros cubanos explotan con 29 o 30 años y su carrera se hace corta. Eso se debe a la malformación que traen de la pirámide de alto rendimiento, otros ven acelerados los procesos y hay un grupo que no tienen las condiciones necesarias y se desarrollan en la propia serie nacional”.

“En este proceso seleccionamos a los principales talentos que tenemos en el país y le pedimos a especialistas con oficio que los ayuden a desarrollar lo que les falta en el día a día y que tiene que ver con el pensamiento táctico, práctico y operativo”.

“Ahora en dos o tres años es que veremos los primeros resultados y no lograremos lo que teníamos, pero no estaremos tan mal. En Cuba en la serie nacional hay rivalidad, pero no calidad y la selección nacional le gana a Argentina, pero perdemos con cualquiera. Ojalá el programa llegue a feliz término y se cumplan los objetivos”.

En Cuba hay 116 talentos y Las Tunas tiene solo tres. ¿Es falta de ambición o un problema a solucionar?

“Para mi es una preocupación. Cuando analizas la edad de los peloteros tuneros te das cuenta de su mayoría de edad y cuando esa generación de peloteros se vaya con quién jugamos entonces. Hoy hubo un acuerdo importante y se va a realizar un proyecto similar a este en la provincia con el propósito de buscar los talentos donde estén”.

¿Lo motiva esta misión?

“Para mí, si se logra, será un éxito y sería un gran aporte al béisbol. La prensa será la que me diga”.

¿Por qué pudiera fracasar?

“Por la falta de atención, por la Covid 19 y por el accionar de los que deciden”.

¿El resultado de qué depende?

“Del interés, de la motivación, de que los entrenadores cumplan lo establecido y de que los atletas pongan amor, profesionalidad y responsabilidad. Será exitoso”.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube