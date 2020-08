Tristeza en el gremio periodístico: fallece Leonardo Mastrapa

Las Tunas.- El destacado periodista de la provincia de Las Tunas, Leonardo Mastrapa Androín, fallecíó de forma repentina en horas de la madrugada de hoy en el hospital Hermanos Ameijeiras, de La Habana, a donde había ingresado para realizarse un estudio.

Editor Principal del periódico 26 y vicepresidente primero de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia de Las Tunas, Mastrapa era uno de los actuales artífices del medio de comunicación donde trabajaba, como ejecutivo directo de un modelo de gestión de contenidos novedoso, a través del cual 26 ha logrado excelentes resultados tanto en la Red como en la versión impresa.

Graduado de Periodismo en la Universidad de Oriente en 1990, y Máster en Comunicación Social en 2009, Leo siempre se inclinó hacia los temas del Periodismo Hipermedia, y además de reportero fue durante mucho tiempo editor-jefe de 26 digital, hasta que por sus competencias fue nombrado como Editor principal del medio, cuyo colectivo lo llora desde que conoció la noticia.

Era profesor de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Las Tunas, donde siempre mantuvo una labor consolidada y en ascenso, como muestra no solo de su formación académica, sino de su constante estudio y preparación en las asignaturas que impartía.

Leonardo Mastrapa solo contaba con 52 años de edad, y era la alegría personificada, siempre atento, preocupado por los demás, chistoso, y en lo profesional era reconocido a nivel nacional por sus aportes sobre todo en el periodismo hipermedia.

Desde que se conoció la noticia cientos de mensajes se publican en las redes sociales como muestra de dolor y de tristeza por alguien muy querido.

Mensajes desde Facebook

Dora Fontaine‎ en Leonardo Miguel

Querido Leo con un dolor muy profundo me acabo de enterar de tu partida No puedo creerlo mi amigo mi niño querido qué será de mi querida amiga Violin de tus hermanas tus tias y de todas las personas que te queremos con la vida Eras un ser extraordinarinario Vivirás en mi corazón por siempre no puedo creerlo Estarás donde están las almas buenas y justas Te quiero y te tendré en mis oraciones hasta el último dia de mi vida Qué descanses en Paz

Amanecí con lágrimas en los ojos. Ha muerto nuestro Mastri, aún no lo creo. Demasiado duro. Él, más que el editor jefe del Periódico 26, era nuestro amigo, una persona con un carácter jovial único. No encuentro las palabras precisas… ha muerto y duele, duele mucho.

Lourdes Aguilera Rodriguez‎ en Leonardo Miguel

Nanin EPD. Que dios te tenga en la gloria. Mi más sentido pésame a toda esa familia y amistades que tanto te queríamos. Dios te tendrá un lugar hermoso al lado de el.

Rita Patricia Dieguez Pino‎ en Leonardo Miguel

Todos estamos de luto, principalmente su madre, Padre, hermanas, hijo, sobrinos, primos, estamos destrozados. Una persona como el, noble, educado, amable, de un corazón humano, que quedan muy pocos, en un país lleno de mentiras como ese, donde el cubano de a pie no vale nada llevabas más de 3 semanas buscando ayuda médica y nada, es otra víctima más. Vergüenza y Falta de corazón. Primo descansa en paz. Tu familia siempre te recordara.

Hoy he despertado a las 4 am y al abrir el Facebook, lo primero que veo es la noticia de tu fallecimiento. No puedo explicar lo que sentí, además de conmoción e impacto, un gran dolor, una rabia por esta injusticia de la vida. Tú, tan joven, alegre, jovial, tan buen amigo, hijo, padre, profesional….no tengo palabras….descansa en paz, querido Leo…

Colegas, con inmenso dolor, y conmocionado por la terrible y devastadora noticia, les comunico que hace unas pocas horas falleció en La Habana el periodista Leonardo Mastrapa Androín, jefe de Información del Semanario 26 y una de las mejores personas que he conocido. Había viajado la víspera a la capital cubana en menesteres de asistencia médica por un repentino malestar que, a la postre, le ocasionó la muerte en el hospital Hermanos Ameijeiras. Tenía 53 años de edad y 30 de fructífera carrera profesional, todos en la publicación a la que le dedicó tanto entusiasmo y tanto empeño. El gremio periodístico tunero está de luto. Descanso eterno para el alma del querido colega, amigo y hermano.

#UpecLasTunas.Nuestro pésame sincero para la familia de Leonardo Mastrapa Androín, nuestro vicepresidente primero de la Unión de Periodistas en Las Tunas y editor principal del sitio Eco Tunero. Con solo 52 años ya no está, se fue…

Otra jugarreta sucia de la vida. Una que nos ha dejado sin consuelo en el periódico 26: ha muerto nuestro colega y amigo Leonardo Miguel (Mastropiero en mis afectos). Y una no puede creer que algo tan terrible nos esté sucediendo. Solo puedo decir eso ahora.

Murió Leonardo Miguel Mastrapa Androín, nuestro Mastri #UpecTunas. Los periodistas tuneros estamos de luto. Una llamada desde La Habana nos despertó para decirnos que Leonardo Miguel Mastrapa Androín murió pasadas las 12 de la noche en el capitalino Hospital Hermanos Ameijeiras, que lo recibió en la tarde de este miércoles y su equipo médico no lo pudo salvar de una desconocida enfermedad que lo llevó a la terapia intensiva.

El Mastri se fue…. y nos dejó aquí sin vida.

No puedo con tanta tristeza en mi corazón. Mi sonrisa jamás será igual. No puedo decirte adiós, porque todavía no lo creo. Eres y seguirás siendo nuestro Mastri. No hay palabras para explicar la conmoción y tristeza que embarga a nuestro colectivo por la pérdida de nuestro colega, amigo, padre Leonardo Miguel no te irás jamás. Siempre estarás con nosotros

Mi Leonardo Miguel, mi hermano, mi vecino, mi amigo, el confidente de todos mis secretos… Me cuesta mucho decirte adiós. Perdóname por creer que sentías miedo. Siempre estuviste y estarás presente en mí y mi familia.

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube