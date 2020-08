Laritza, una tunera comprometida con la labor de enfrentamiento a ilegalidades

La Dirección Integral de Supervisión, conocida por DIS, en la provincia de Las Tunas, desempeña un papel relevante en el enfrentamiento a hechos delictivos e ilegalidades que afectan a la economía y la población, labor que se ha incrementado en las circunstancias especiales que vive el país.

En tal empeño sobresale Laritza Tamayo Vázquez, quien desde hace casi una década contribuye con su gestión a la prevención de esos delitos, sobre todo en unidades del comercio, relacionadas con la violación de precios y engaños al consumidor.

Por su entrega y consagración de tantos años, especialmente en tiempos de la Covid-19, etapa que requirió multiplicar sus esfuerzos y energías en pos de exigir un mayor control en pos de los recursos colectivos, recibió el reconocimiento del sindicato de la Administración Pública, en la provincia.

Qué labor realizaste en ese tiempo?

«Ha sido una labor difícil en cualquier tiempo, es lo que hacemos normalmente, pero la reforzamos en esa etapa, hemos aplicado muchos decretos últimamente, sobre todo en materia de engaños al consumidor relacionado con el incremento de los precios, un asunto que más afecta actualmente en la venta de alimentos y productos del agro, son delitos que dañan directamente al pueblo y constantemente tenemos que enfrentarlos».

«Somos un equipo de seis integrantes, todos estamos siempre en la primera línea de la prevención, el propósito es luchar contra el delito y la corrupción que dañan la economía y el bolsillo de los trabajadores».

«Se ha trabajado duro, pero tenemos que cumplir con nuestra función que es proteger los intereses del Estado y el pueblo y seguiremos haciéndolo».

Las personas los apoyan en ese trabajo?

«Hay muchas que cuando hacemos nuestro trabajo nos elogian, otras no, pero la función de nosotros es prevenir y detectar el delito, para proteger el pueblo; aunque la mayoría nos apoya e incluso cuando en ocasiones no estamos presentes y ocurre alguna situación de este tipo llaman a la Dirección nuestra a dar la queja, siempre respondemos, acudimos al lugar y tratamos de resolver el problema».

«Sabemos que nuestro aporte es decisivo en el combate que se libra para el cumplimiento de la legalidad y el bienestar social».

Qué significa el reconocimiento que recibiste?

«Es un honor muy grande, un reconocimiento a mi desempeño cotidiano, que en estos tres meses se ha multiplicado, me siento muy contenta porque el premio me lo dieron a mí, pero se lo dedico al grupo, si no fuera por la unidad y el esfuerzo de todos no podríamos hacer bien nuestro trabajo y el apoyo popular».

«Además entraña un mayor compromiso de seguir dando el paso al frente, enfrentar todas las ilegalidades y seguir protegiendo los bienes del país y en definitivas del pueblo, esa es nuestra principal razón de ser».

En sus casi diez años como inspectora integral en la Dirección Provincial de Supervisión, en Las Tunas, Laritza Tamayo Vázquez ha contribuido a enfrentar delitos en las unidades que afectan la economía del país y la población.

Por su consagración en el enfrentamiento a la Covid-19 recibió el homenaje del sindicato de la Administración Pública en la provincia, reconocimiento que la compromete a redoblar su accionar en bien de la sociedad.

