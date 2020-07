Rubén Paz: Volveré a vestirme con orgullo de Leñador

El pelotero Rubén Paz regresará al béisbol cubano y al equipo Los Leñadores que lo vio triunfar en la Serie Nacional 55, un debut que lo llevó a establecer un nuevo récord de average de bateo para un novato con 361.

Ahora el talentoso pelotero de 25 años volverá a Las Tunas y desde México respondió algunas preguntas en exclusiva para Tiempo21.

¿Cuándo iniciaste este proceso y te decidiste a regresar?

“Ya el proceso está bastante adelantado. La verdad no fue tan difícil ya que no tuve que repatriarme y esto hace que todo sea un poco más sencillo. Me acerqué al preparador físico, Reynado Infante y le expresé mi interés. Infante se lo comunicó al director Pablo Civil y al comisionado José Luis Rodríguez. Ellos hicieron las investigaciones, comprobaron mi estatus y he mantenido la comunicación. Yo estoy disponible para entregar cuerpo, alma y corazón para entregarme a los Leñadores”.

¿Cuándo volverás?

“Debo llegar a Cuba lo más rápido posible. Quiero estar antes de que comience la Serie Nacional para integrarme al llamado team work y entrenar con el equipo. Quiero aclarar que si no he viajado es porque no depende de mí. Yo tengo que esperar a que Cuba abra nuevamente las fronteras para hacer el viaje”.

¿Por qué escoges a los Leñadores?

“El regreso de vuelta con los Leñadores para mi significa todo. No me alcanzan las palabras para demostrar lo que siento por esa provincia que me dio la oportunidad para demostrar mi talento, pues en mi provincia no lo vieron. Eso es algo que es imposible de olvidar y siempre lo llevo conmigo”.

Escuche entrevista con Rubén Paz https://www.ivoox.com/ruben-paz-volvere-a-vestirme-orgullo-de_md_54359395_wp_1.mp3 Ir a descargar

Siempre que visitaste Cuba ibas al estadio Julio Antonio Mella. ¿Cómo te sentías con la acogida de la afición?

“En el 2017 cuando regreso por primera vez a Cuba era imposible no visitar el Mella y aproveché que estaban en los play pff ante Industriales. Fue una experiencia bonita y me dieron ganas de ponerme el uniforme. Muchas personas me reconocieron y los aficionados que me apoyaron y me vieron se acordaron de mí. Entonces eso me hizo sentir feliz y orgulloso”.

¿Cómo te sientes en México?

“Mi llegada a México en el 2016 fue algo difícil porque todo es diferente a Cuba. Extrañaba a la familia y tuve que adaptarme a tantas cosas diferentes. Vivía solo y yo no estaba acostumbrado a eso. Ya una vez que fui aprendiendo, pues todo es más fácil. México es muy bonito y grande. No me arrepiento de estar donde estoy y me siento feliz”.

¿Te has estado entrenando?

“Me mantengo entrenado fuerte y me preparo duro para tener un buen rendimiento. Estoy entrenando con mucha disciplina y enfocado para lograr un buen resultado que es lo que quiero. Dedico cada día dos o tres horas de entrenamiento fuerte para estar al ciento por ciento que es lo que quiero”

¿Aspiraciones?

“Yo quiero aportar el máximo al equipo de Las Tunas para clasificar y regresar al trono. Hay que trabajar y esforzarse. Yo pienso que el resultado saldrá solo. Además quiero representar a Cuba en cualquier evento y ayudar en lo que pueda”.

Rubén Paz es de la provincia de Granma, pero desde las categorías inferiores defendió los colores verde y rojo al no ser tenido en cuenta en su provincia.

En la Serie Nacional 55, Paz participó 76 juegos con average de 361, impulsó 32 carreras y anotó 52. Aquella temporada el título de novato del año fue a parar a manos del pinareño Yoandi Cruz, siendo despojado de este premio.

En el 2016 salió de manera legal de Cuba para jugar como profesional y gracias a su vínculo migratorio, Rubén ha tenido más fácilmente su regreso. En el 2019 jugó en la Liga del Pacífico con los Sultanes de Monterrey, luego de haber estado en varios circuitos semiprofesionales.

/mdn/

