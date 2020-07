La suerte salta en una cuerda tan fina, como la de un papalote

Las Tunas.- Durante las últimas jornadas se ha visto afectado el fluido eléctrico en Las Tunas, especialmente en las zonas del centro de la ciudad, San José y Buena Vista. La población tunera manifiesta por diferentes vías sus inquietudes, pues tales interrupciones no han sido informadas con anterioridad ¿Cuál es el porqué de estos incidentes?

Las respuestas las brinda Yordi Vega Espinosa, director del Despacho Provincial de la Empresa Eléctrica. “La razón principal es que las colas de los papalotes se enredan en las líneas primarias y cuando llueve, el material conduce la corriente y provoca cortocircuitos. Estos eventos ocurren mayormente en horas de la tarde, y por la mañana debemos interrumpir el flujo de corriente para reparar todas las averías”.

El vuelo del papalote en zonas con presencia de tendido eléctrico puede provocar averías en las líneas pero también accidentes. “La misma cola de papalote no solo provoca el disparo de ese tendido, a veces va de la línea de 13 000 volt y se pega al secundario, y ese voltaje circula por el papalote y puede dañar el sistema eléctrico de una vivienda”.

Algunos hacen la cola de sus cometas con bobinas de transformadores viejos y es sabido que este material conduce la corriente. Si choca una línea de alta tensión puede provocar un accidente mortal a quien la manipule. Por eso exhortamos a nuestra población a que disfrute de este pasatiempo en zonas libres de tendido eléctrico”, sentenció Vega Espinosa.

Las autoridades de la Empresa Eléctrica acotaron que aun cuando la demanda en el horario pico haya aumentado no se pronostican apagones para amortiguar el impacto del consumo. “Hasta ahora no hemos tenido dificultades en la generación de energía, aun con el ascenso y desplazamiento del pico eléctrico, antes era hasta las 8:00 p.m. y actualmente llega hasta las 10:40 p.m. A pesar de esto estamos preparados para asumirlo. No se pronostican afectaciones por este tema”.

