Celebra Cubalub, en Las Tunas, 25 aniversario de fundada con resultados en la comercialización de lubricantes

Las Tunas.- Única de su tipo en la provincia, la unidad empresarial de base Cuba Lubricantes (Cubalub) en Las Tunas, llega este 7 de julio a su aniversario 25 de fundada, con resultados en la comercialización de este recurso indispensable a las entidades del territorio.

En el enfrentamiento a la Covid-19, la entidad garantizó los surtidos necesarios para el funcionamiento de los principales sectores económicos y sociales, fundamentalmente los relacionados con la generación eléctrica, el transporte, agricultura y la zafra azucarera.

El secretario del sindicato provincial de Energía y Minas, Reynier Limonta Domínguez, se refiere al destacado desempeño del colectivo tunero, perteneciente a la Unión Cuba Petróleo.

«Un colectivo pequeño, laborioso, con un alto sentido de pertenencia, cumplidor dentro del movimiento sindical, ha sido afectado por la situación económica, pero ha buscado alternativas para incrementar las ventas y seguir prestando este servicio vital para el avance del país».

El pequeño colectivo de once trabajadores, cuenta entre ellos con Georgina Rodríguez Carralero, especialista comercial y fundadora de la entidad.

«Mi experiencia en estos 25 años ha sido muy buena, me ha aportado muchos conocimientos sobre mi trabajo, que tiene que ver con la prestación de servicio a otras entidades, me siento bien, me gusta lo que hago y mi compromiso es hacerlo mejor».

A 25 años de fundada, la labor de Cubalub sigue siendo decisiva en la sustitución de importaciones, al producir en sus propias plantas alrededor del 90 por ciento de los lubricantes que necesita la economía cubana, tales como aceites para industrias y motores de combustión interna, grasas, aceites no lubricantes y otros con un ahorro por ese concepto de más de mil dólares por cada tonelada.

La entidad mantiene certificado su sistema de Gestión de la Calidad, el de Gestión Ambiental y el de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En estos 25 años, Cubalub ha merecido numerosos premios por la calidad de sus productos en ferias y eventos nacionales e internacionales, resultados a los cuales ha contribuido con su quehacer el destacado colectivo tunero.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube