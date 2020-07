Historiadores de Las Tunas por nuevos derroteros en la enseñanza de esta ciencia

Las Tunas.- La entrega a los joven Club de Computación y Electrónica de una síntesis historiográfica de todos los municipios de la provincia de Las Tunas con el objetivo de que enriquezca las ya publicadas en la enciclopedia colaborativa cubana Ecured para su estudio y conocimiento, es una de las principales actividades de los historiadores tuneros a su día de homenaje, que se celebra cada primero de julio.

Esta es una de las iniciativas de nuestra jornada de homenaje la cual iniciamos el pasado 14 de octubre y la cual se entiende hasta el venidero 26 de julio, día de la rebeldía nacional, destacó a Tiempo21 el doctor en Ciencias Guillermo Montero Quezada, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en esta oriental provincia.

“Bajo las condiciones que nos impone la actual pandemia los historiadores no nos hemos detenido. Desde nuestros hogares aprovechando las condiciones laborales de teletrabajo no dejamos de investigar, haciendo público además los resultados de importantes investigaciones, así como el reconocimiento a quienes físicamente no están con nosotros pero que en su momento fueron puntales de la historiografía tunera”.

Destaca el reconocido profesor universitario tunero que para estar en consonancia con la situación sanitaria, se han dedicado por estos días a investigar sobre la afectación de otras pandemias en determinados momentos, así encontraron en documentos y periódicos cómo antes del triunfo de la Revolución Cubana cientos de tuneros quedaron a la deriva ante determinados fenómenos epidemiológicos al ser precaria la atención médica en el territorio.

“Cuando hablamos de historiadores no son solo los 199 que integran nuestra organización en la provincia, nos referimos a colaboradores, comunicadores sociales y todas aquellas personas que investigan desde sus comunidades y con ello rescatan y visualizan los acontecimientos e historias de vida en barrios de los ocho municipios para que sean conocidos por las nuevas generaciones. Esa es además otra de las fortalezas de nuestra organización en saludo a este primero de julio”.

Señala el presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Las Tunas que se trabaja además en hacer realidad los acuerdos del último congreso nacional en el empeño de mostrar la historia desde nuevos paradigmas, referentes y derroteros historiográficos, que no sea una historia donde prime lo político, lo militar y escasamente social, sino que sea una historia globalizante, integradora, que tenga en cuenta muchos acontecimientos y hechos de otra naturaleza, donde se vea reflejado esas necesidades y demanda que hoy el pueblo les hace de una historia la cual puedan consumir y alimentar la espiritualidad.

En cuanto al tema de la enseñanza de la historia, muy a debate en los últimos tiempos, el profesor reconoce que se ha avanzado en la búsqueda de nuevas metodologías.” Hablo no ha título mío, sino a nombre de los nueve doctores en ciencias pedagógicas que han trabajado en el marco de la didáctica y la pedagogía en la enseñanza de esta temática en el país, desde esas perspectivas estamos incorporando a jóvenes investigadores para asegurar el futuro del estudio de nuestra ciencia desde esa visión a la que ya hacía referencia”

Por último, Montero Quezada fue claro ante quienes desde fuera atacan a la historia de Cuba como soporte ideológico de la nación.

”Uno de los mecanismos de nuestros enemigos como parte los procesos colonizadores ha sido subvertirnos desde la historia, intentan desmontar nuestro pasado, desvalorizan la imagen de nuestros héroes y mártires, en esto se equivocan una y otra vez porque nuestro pueblo es un pueblo culto y educad, pero no podemos menospreciarlos porque cuentan con poderosas armas de la comunicación, eso implica un reto además para los historiadores cada día. Estamos convencidos que la batalla es dura pero la victoria es cierta”.

El Día del Historiador Cubano se instituyó el 1ro de julio en homenaje a Emilio Roig de Leuchsenring, destacado investigador e historiador, quien en esa fecha de 1935 recibió la condición de Historiador de la Ciudad de La Habana.

