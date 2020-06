Yoandris, un taxista orgulloso de su aporte en el enfrentamiento a la Covid

El joven Yoandris Pérez Sánchez se siente orgulloso de haber sido de los primeros choferes de taxis en Las Tunas, en incorporarse al enfrentamiento a la Covid-19 y continuar aportando sus esfuerzos y energías en la etapa de recuperación de la provincia.

Habituado a garantizar la transportación de pacientes requeridos del servicio de hemodiálisis, a este chofer de Cubataxi no le resultó difícil demostrar nuevamente su entrega y sentido humanitario en el traslado de los casos confirmados o sospechosos hasta sus casas; así como de medicamentos y otros recursos necesarios para la salud, una labor que ha contribuido a su crecimiento personal.

«Me aportó mucho, la experiencia fue muy interesante, me ha hecho más sensible, ha sido muy bonito tratar con pacientes y personal de la salud, personas que salvan vidas, me siento muy orgulloso, esta misión me ha hecho crecer humanamente.

«Comencé en el centro de aislamiento Los Cocos, desde el primer momento que me solicitaron decidí apoyar esta tarea, fui de los primeros en dar el paso al frente para ayudar al país, me incorporé en el mes de marzo y todavía continúo aquí dando mi aporte solidario».

¿Cómo recuerdas los primeros días?

«Recuerdo que fueron un poco intensos, de mucho trabajo y de nervios, porque no sabíamos bien a lo que nos estábamos enfrentando, pero lo hicimos bien, entre todos nos ayudamos, hicimos un equipo de trabajo fuerte y pudimos salir adelante».

¿Qué decían los pacientes?

«Los pacientes que yo trasladaba estaban muy contentos con la atención que recibían de los médicos, hablaban muy bien de ellos, incluso de nosotros también, muchos nos preguntaban cuando los llevábamos a las casas si tenían que pagarnos por el servicio, les respondíamos que era gratuito, lo pagaba salud pública.

«Aún sigo vinculado a este combate, pero en el centro que radica en el Club Familiar, trabajo 12 horas, descanso 12 y así en lo mismo que hacía, trasladando insumos para la salud».

?Qué significa para ti esta labor que realizas?

«Significa mucho para mí, pienso que es un acto de valentía y heroísmo, cuando me llamaron no lo dudé, siempre que me llamen ahí estaré en esta o en cualquier otra tarea, apoyando al país, a los principales dirigentes y seguiré mientras me necesiten el Partido y la Revolución».

Los años de experiencia hablan del sentido de pertenencia de Yoandris Pérez Sánchez, uno de los primeros taxistas de Las Tunas comprometido con el enfrentamiento a la Covid-19 y que se mantiene todavía al timón en la etapa de recuperación.

Este joven chofer reside, junto a su familia, en el reparto Buena Vista y como parte de los valientes merece el respeto y la admiración del pueblo.

Por su entrega y compromiso se incluye entre los transportistas tuneros que reciben el homenaje y el reconocimiento este 28 de junio.

/nre/

