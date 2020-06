Iniciativa del Inder también rindió sus frutos en la prevención de la Covid-19

Las Tunas.- Una de las medidas tomadas por la dirección del país a raíz de la aparición en Cuba de los primeros casos de infección por Covid-19 fue brindarles la mejor de las ayudas a las personas más vulnerables y así evitar una mayor propagación de la pandemia.

Uno de los organismos que primero dio el paso al frente en este sentido fue el Instituto Nacional de Deporte y Recreación (Inder) y en Las Tunas muchos profesores, entrenadores y árbitros se sumaron a la tarea de inmediato. Varios son los ejemplos de estos abnegados trabajadores que a pesar de reclamarse permanecer la mayor parte del tiempo en casa ellos no dudaron en ayudar a esas personas que más lo necesitaban.

Rafael Hernández Castro, de 65 años de edad y vecino del Edificio 12 plantas aquí en la capital provincial, reconoció a Tiempo21 la labor desempeñada por los profesores del deporte: “Yo no sabía que lo habían asignado para nuestra atención, vivo solo con mi mamá que está enferma y gracias a su ayuda no he tenido que salir de casa, él se ha preocupado mucho por nosotros, nos ha comprado todo lo disponible en materia de alimentación, viene a cada rato por aquí a preguntarnos cómo estamos y la verdad es que le estamos muy agradecidos”.

Esas palabras de agradecimiento eran para el destacado árbitro nacional de béisbol Ernesto del Risco que por un tiempo ha dejado a un lado las reglas y la impartición de la justicia en este deporte para colaborar por una causa justa. “Mira fíjate si su atención ha sido buena que hubo unos días que estuvo enfermo y mandaba a su esposa aquí a mi casa a preocuparse por nosotros y que no nos faltara nada”, acotó Hernández Castro.

“No tengo quejas de ningún tipo, su colaboración ha sido sistemática y valoro como positiva y muy buena esta decisión del país y en particular del Inder de poner a nuestra disposición trabajadores del deporte para ayudar a todos aquellos que más lo necesitábamos”, respondía Rafael ante la interrogante sobre cómo valoraba la decisión del gobierno relacionada con la atención a personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad.

El propio réferi del deporte de las bolas y los strikes se emociona al escuchar las palabras de Rafael: “De verdad que me emocionan sus palabras, eso me enorgullece y me reconforta saber que ha sido positivo el trabajo realizado no solo por mí, sino por todos los trabajadores del deporte que aportamos nuestro granito de arena en este sentido”.

/nre/

