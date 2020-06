Apoya enfrentamiento a la Covid-19 Empresa de producciones varias en Las Tunas

Las Tunas.- Ante la compleja situación sanitaria del país, los trabajadores de la unidad empresarial de producciones varias, del Ministerio del Interior (Minint) en la provincia de Las Tunas, se han dado a la tarea de apoyar con una amplia gama de productos a las diferentes empresas del territorio, sin afectar su principal objeto social.

José Luis Bullaín Olivera, secretario sindical de la entidad, conocida como Provari, explicó que con ese propósito el colectivo laboral ha confeccionado más de ocho mil nasobucos y bolsas plásticas para desechos sólidos; además de carbón vegetal y materiales de la construcción, su razón de ser.

«Provari se dio a la tarea de apoyar a las distintas empresas, sobre todo a las del Minint, que es el órgano al que nosotros representamos y al que va la mayor parte de nuestras producciones; aunque también hemos apoyado con la confección de los nasobucos a Ómnibus Nacionales y la empresa de prefabricado.

«Ante la falta de bolsas plásticas para los desechos sólidos, en el centro aplicamos alternativas dirigidas a su confección, en aras de cubrir las necesidades de los hospitales, centros de higiene y otras instituciones de la salud.

«Esto sin descuidar la producción de carbón vegetal y materiales de la construcción destinados a la red de comercio, como elementos de pared y de piso.

«Además elaboramos lejía de cloro, jabón líquido y otras químicas que no son estables porque tenemos producciones no nominalizadas que aportan al plan y cubren necesidades de las materias primas que se importan y ahora no llegan a la Isla».

En las circunstancias actuales, los trabajadores de Provari destacan por el aporte con diferentes producciones, sin descuidar el carbón vegetal y los materiales de la construcción, entre otros insumos que demanda el desarrollo del país; la mejor respuesta de este colectivo, del sindicato Civiles de la Defensa, de enfrentar la Covid-19.

