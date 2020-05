Puede ser Las Tunas ciudad martiana de Cuba

Las Tunas.- El vínculo de los tuneros con el Héroe Nacional de Cuba va más allá de la emblemática y singular Plaza Martiana que como monumento permanente a su obra se erige en el centro de esta ciudad, que bien pudiera otorgársele el título de ciudad martiana de Cuba.

Así comentó a Tiempo21 el joven investigador Wilber Antonio Díaz Velázquez, quien en los últimos años ha dedicado tiempo no solo a intentar destramar incógnitas que, aun 125 años después, rodean la caída en combate de José Martí, sino a probar los lazos que unen a quienes habitan aquí con el más universal de los cubanos.

Por coincidencia y azares históricos, afirma el investigador, Las Tunas gana el título de ciudad en 1853, precisamente el mismo año en que nace Martí. “Un tunero, Manuel Agustín Nápoles Fajardo, hermano de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé, se convertiría el domingo 26 de abril de 1868 en su primer editor.”

Con la pasión que brota de los ojos de todo aquel que hurga en la vida del llamado Apóstol de la independencia de Cuba, Wilber Antonio, quien revisó archivos incluso de la parroquia tunera, estuvo de visita en Jaguaní y otros importantes sitios. “El Club Femenino Revolucionario de Cuba en Las Tunas, fue el primero en votar a favor de que Martí se convirtiera en el delegado del Partido Revolucionario Cubano.

“Fue aquí, el 11 de junio de 1895, el sitio exacto desde donde el Ejército Libertador en Armas, en la figura de su General en Jefe, Máximo Gómez explicaría a Cuba y al mundo las circunstancias particulares de la caída de José Martí en Dos Ríos, en entrevista con el corresponsal del New York Herald, George Eugene Bryson. El histórico encuentro tuvo lugar en la finca San Andrés, al sur de esta ciudad”.

Wilber hace una pausa y un giro en la conversación y de forma directa dice. “Yo estoy convencido de que Martí el 19 de Mayo antes de que cayera en combate, había decidido salir de Cuba, he investigado mucho sobre La Mejorana, la verdad sobre si llevaba bigote o no, he descubierto que el joven La Guardia que cae junto a él no era de Holguín, sino de Jaguaní y otras incógnitas que pronto saldrán a la luz.

“Fue en Las Tunas, el 30 de agosto de 1898 donde cayera en combate Ángel Prefecto de la Guardia Bello, único sobreviviente del desastre de Dos Ríos y testigo de la caída en combate de Martí. En esa propia acción de asalto, toma e incendio de Las Tunas por Calixto García participaría como artillero José Francisco Zayas Bazán, hijo del Apóstol, En este combate, sufriría un accidente bélico con el cañón que portaba, lo cual le provocaría una sordera que le acompañaría por el resto de su vida”.

“Por estas y otras razones, Las Tunas fue escogida para celebrar el primer desfile martiano ocurrido el 28 de enero de 1923, ocasión en que se conmemora además el 70 aniversario.

“Sin lugar a dudas, este bregar histórico sería fuente motivadora que alentaría al arquitecto Domingo Alás para crear la Plaza Martiana el 25 de marzo de 1995, única en Cuba y América Latina”.

Cierto es que el Apóstol no pisó suelo tunero, su muerte se lo impidió porque de no haber caído en Dos Ríos pasaría hacia el Camagüey, donde tuvo la Asamblea de Jimaguayú, y él debería estar allí, tendría que ser obligatorio por esta geografía, tierra que acogió además los tres más importantes encuentros del movimiento independentista para definir el estallido de la revolución del 68.

Este 19 de mayo es un día en que se recuerda de manera diferente al Maestro; producto a la actual contingencia sanitaria, esta vez serán pocos los que a las 2:30 de la tarde se reunirán en la Plaza Martiana de esta ciudad junto a Domingo Alás para presenciar una vez más el momento en que el astro rey señale la hora y la fecha en que de cara al sol cayó el más universal de los cubanos.

/nre/

