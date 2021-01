Leñadores y Avispas tampoco jugarán este sábado

Las Tunas.- Los Leñadores y las Avispas no podrán efectuar este sábado el segundo partido de los play off de cuartos de finales, pues aún no se conocen los resultados de los exámenes PCR practicados a los integrantes del equipo indómito.

El Comisionado de Béisbol en Las Tunas, José Luis Rodríguez confirmó esta información a Tiempo21 y agregó que todos los peloteros tuneros se encuentran en perfecto estado de salud.

“Ya se hizo oficial la suspensión del partido de este sábado porque los análisis de los peloteros de Santiago de Cuba aún no están. En la jornada de ayer entrenamos y ahora tendremos que realizar algunos ajustes para enfrentar el juego del lunes. Los peloteros y colectivo de dirección de Las Tunas se encuentran bien y en perfecto estado de salud”.

El pasado miércoles se confirmó un positivo a la Covid-19 en un miembro del cuerpo de dirección santiaguero y se le realizaron los PCR a todos los integrantes del equipo, como dicta el protocolo de salud.

El Comisionado Nacional, Ernesto Reynoso dijo antes de iniciar los partidos de la postemporada que los peloteros jugarían la final de la 60 Serie Nacional en el formato «burbuja», con la alerta de que los enfermos (atletas o equipos) saldrán de la competencia, pero esta sigue adelante.

NOTA DEL LA COMISION NACIONAL DE BEISBOL

La Comisión Nacional de Béisbol informa que los estudios epidemiológicos a que están sometidos los equipos de Cienfuegos y Santiago de Cuba demandan no celebrar los juegos que les implicarían hoy y el sábado en los cuartos de final de la 60 Serie.

Como parte de esos procederes, en las filas de Cienfuegos, que debutaría este viernes ante Matanzas, fueron identificados dos positivos a la COVID-19 (un atleta y un entrenador), lo que exige cinco días de aislamiento para dar continuidad a los protocolos.

Santiago de Cuba, cuya próxima salida sería el sábado contra Las Tunas, continúa en fase de estudios pendientes de resultados.

Seguimos evaluando al detalle la situación imperante en ambas sedes (Sancti Spíritus y Cienfuegos) a fin de decidir puntualmente, siempre con la prioridad que merece la salud de atletas y demás protagonistas del principal espectáculo deportivo del país.

Comisión Nacional de Béisbol

29 de enero de 2021

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube