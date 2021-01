Yurisleidis Reyes: “La batalla ante la Covid-19 la voy a ganar”

Las Tunas.- El mundo lucha cada día contra la pandemia de la Covid-19, y el movimiento deportivo se ha visto en medio de la crisis, ya que algunos atletas, muy reconocidos y otros no tanto, han dado positivo en el test del virus.

Hace unos días la hockista tunera Yurisleidis Reyes recibió la confirmación de su positivo a la enfermedad. Yuri pasa los días entre angustias y mensajes de recuperación de todos los que la quieren bien.

“Cuando me enteré de la noticia me asusté muchísimo y me dio hasta dolor en el pecho. Lloré y pensé en el dolor de tener la enfermedad”.

“Los días de cuarentena son terribles porque te pasas todo el tiempo pensando y en el lugar en el que estoy la atención médica es especial. Aquí estoy junto a otros compañeros que son deportistas y los médicos son muy dedicados”.

“Me siento un poco débil, pero es la medicación y me han hecho estudios para observar los pulmones y no los tengo afectados. Hasta ahora estoy asintomática y no he tenido fiebre ni falta de aire; solo he perdido el olfato y un poco el paladar y los médicos me dicen que es transitorio”.

Yuri quiso enviarle un mensaje a su familia y amigos.

“A mi familia le digo que los necesito con mucha fuerza y que yo estoy en pie; su apoyo es muy importante y a mis amigos que gracias por la preocupación y que pienso salir de aquí muy pronto. A todos que se cuiden para que no pasen por esta situación y cumplan las medidas higiénicas”.

La campeona centroamericana, Yurisleidis Reyes se sabe ganadora de esta batalla, otro título que coronará una carrera llena victorias en su corta vida.

“Esta batalla la pienso ganar porque tengo una fortaleza muy grande y mi familia necesita de mí y hay muchas personas apoyándome. Tengo un una mente positiva y un espíritu de lucha incansable”.

