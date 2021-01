Pablo Civil: Para ganarnos hay que jugar bien

Las Tunas.- Leñadores y Avispas reeditarán un duelo que ya se vivió hace 13 años en los play off y con la victoria para los indómitos.

El mentor del equipo de Las Tunas, Pablo Civil, manifestó que serán duelos atractivos.

“Santiago de Cuba es un equipo de tradición en el béisbol y Las Tunas es un equipo diferente y el más estable de los últimos años. Tenemos un estudio del equipo santiaguero y sabemos que se le puede ganar. Trazaremos una estrategia que nos permita ganar. Es un equipo de calidad y queremos que cada cosa nos salga bien”.

Civil también se refirió a los enfrentamientos de la temporada regular, donde el pitcheo santiaguero dominó la ofensiva tunera.

“Nosotros estamos preparando al pitcheo y la ofensiva. Creo que es una subserie que debe irse a cinco juegos y no contaremos con Viera, pero tenemos pitcheo y bullpen en función del posible bateador rival. Estamos trabajando en función de un resultado positivo y que la ofensiva responda”.

¿Los Leñadores son favoritos?

“Yo considero que los ocho equipos tienen posibilidades de avanzar, pero nosotros estamos entre los favoritos y sabemos lo que nos toca. No tememos a lo que pueda suceder y tenemos mente positiva para enfrentar el play off. No existe temor ni dudas y el que mejor lo haga se llevará la victoria. Para ganarnos hay que jugar bien”.

