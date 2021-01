Teatro Tuyo: 22 años haciendo un camino

Las Tunas. – A sus 22 años arriba este 15 de enero Teatro Tuyo, reafirmado en la escena cubana como el conjunto más destacado y reconocido en el complejo arte del clown.

Diversos galardones dentro y fuera de la Isla avalan el quehacer de una agrupación teatral que ha crecido a través de los años en las dimensiones artísticas y humanas.

«Estoy aquí desde el 2007, y cuando una persona le dedica gran parte de su vida a algo es porque de verdad le interesa y siente un compromiso total, como el que yo experimento por el grupo.

«Más que el mero arribo a esa edad, es la llegada a estos 22 años de un público que ha crecido y se ha formado con nosotros», declaró a Tiempo21 Alejandro Pupo Batista, actor del colectivo.

El arte circense en su más acertada expresión es parte del trabajo en escena de los Tuyos, logrado en gran medida desde la incorporación en el año 2008 de la equilibrista y actriz Aixa Prowll Avilés.

«Me llegó la alegría de desempeñarme aquí, aunque en los inicios no lo hice como actriz, pues soy graduada de la Escuela Nacional de Circo, sino ayudando en la formación de sus integrantes. Al pasar los años me encaminé por la actuación y ya he realizado muchas obras. Estoy agradecida porque esto es una gran escuela en la que aprendes lo mejor de la estética del clown y, a la vez, creces como ser humano».

Aunque la compleja situación epidemiológica que vive Cuba y el mundo por la Covid-19 ha impuesto retos a la cultura, los creadores de Teatro Tuyo no han detenido la labor artística de acompañar al público, que agradecido siempre los encuentra, incluso desde las plataformas más alternativas.

Ernesto Parra, artífice y director del conjunto, con gran satisfacción comentó que desde hoy y hasta el próximo día 17 ocurre una jornada homenaje online a través de las redes sociales y su canal oficial del Youtube.

