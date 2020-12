Aprendo en casa: La insólita historia de clases de Matemática por la radio

Las Tunas. – «Aprendo en casa», llamaron Julio Grave De Peralta Ramos y su colega y hermano de labores, el profesor Lorenzo Hernández González, al programa que ambos idearon en Radio Chaparra en los meses más duros de la pandemia de la Covid-19 para guiar a sus alumnos en los estudios con vistas a las pruebas de ingreso a la universidad.

«Ese es el orgullo de mi vida: ser maestro» – reafirma con absoluta seguridad Lorenzo mientras parece que su estatura, elevada per se, se agiganta con cada reflexión.

«Yo digo que ser maestro no es cuestión de oficio, sino de sentimiento, un sentimiento muy profundo, es un modo de vida, de entregarse, de comunicarse. El maestro tiene que ser un inconforme ante lo mal hecho, alguien que no tenga ruptura entre lo que dice y lo que hace, que no solo domine el contenido sino que, además, sea un entero optimista, un tozudo, un formador de personalidades y un creyente en el mejoramiento humano», concluye quien acumula 46 años de entrega en las aulas.

Julio, por su parte, afirma: «Siento un amor infinito por la niñez y la juventud. Me gusta enseñar y en Matemática, esta asignatura que es tan complicada, he tratado de motivar a los estudiantes para que les sea más fácil su comprensión. En esta materia hay que estimular porque si no el alumno no aprende y tantos años de esfuerzo ha posibilitado que estos éxitos ahora salgan a la luz.»

Durante cerca de una década ambos pedagogos han unido saberes y hoy constituyen un binomio sin par que, desde el Instituto Preuniversitario Melton Almaguer, en el municipio de Jesús Menéndez, levantan una ola de gratitud entre padres y alumnos, también resultados concretos. A este dúo la pandemia no le frenó las ganas de hacer y la recogida de buena cosecha. Le invitamos a escuchar el reportaje que documenta la historia de cómo Julio Grave De Peralta y Lorenzo Hernández crearon «Aprendo en casa» y lo que sucedió después.

/mga/