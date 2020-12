Culmina en Las Tunas II Copa de Ciclismo “Por la Victoria”

Las Tunas. – Durante tres días ciclistas del oriente cubano se midieron en la II Copa de Ciclismo “Por la Victoria” y cerraron así el calendario competitivo del 2020, que estuvo matizado por la ausencia de torneos.

En la categoría escolar ganó el oro la holguinera Nailen Ramos, la plata fue para la tunera Karen Ramírez y el bronce se lo llevó la también natural de la Ciudad de los Parques, Laura Feria.

La tunera Ramírez dijo que la carrera estuvo muy dura y el circuito muy disputado.

“Fue un segundo lugar general y me gustó la competencia. Tengo el objetivo de competir bien en los Juegos Escolares y representar a Cuba en un evento. Mis entrenadores y mi familia están orgullosos y me dijeron que me van a seguir apoyando”.

En el apartado masculino escolar fue el granmense Rubén Montoro quien se llevó el título, el segundo lauro fue para el santiaguero Alexander Román, y Rienier Domínguez (GRA) se hizo con el tercer puesto.

En la categoría élite el miembro del equipo nacional cubano, Alejandro Ramírez se colgó la medalla de oro, Idalgo Vera (GRA) fue segundo y Maikel Mengana defendiendo al equipo Cuba se quedó con el tercer lugar.

El entrenador del equipo nacional masculino, Ramón Acosta expresó:

“La competencia fue fuerte porque hubo mucha calidad. Se hicieron estrategias de carreras para poder realizar el evento. El equipo nacional está renovado y el tunero Jan Carlos Arias debe ser en un futuro el entrenador del equipo masculino. La salud del ciclismo en Las Tunas ha mejorado y esperemos que aumente el nivel de este deporte”.

En la II Copa “Por la Victoria” participaron ciclistas de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el equipo nacional masculino de Cuba con el objetivo de sentar pautas para el próximo cuatrienio competitivo.

