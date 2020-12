Leñadores por mantener el paso ante los Tigres avileños

Las Tunas.- Los Leñadores y los Tigres avileños se verán las caras por primera vez en esta temporada cuando se enfrenten durante sábado y domingo, en el estadio José Ramón Cepero.

Los verdirrojos siguen sumando victorias y con 33 triunfos y 22 derrotas se ubican en la cuarta posición de la clasificatoria.

El bateo está totalmente recuperado y el average de más de 315 es una muestra de ello, pues en el line up tunero siete de los bateadores lo hacen para más de 300.

El pitcheo abridor sigue dejando titulares con sus 28 victorias y el aporte extraordinario de Carlos Juan Viera, quien tiene seis éxitos de manera consecutiva y posee ocho en la temporada.

Aún queda pendiente el apartado defensivo, un aspecto que ha dejado mucho que desear por los mas de 60 errores que se han cometido.

Los tuneros llevan 21 victorias en sus últimos 24 juegos y poco a poco se acercan a la deseada clasificación.

El equipo avileño no ha tenido la temporada deseada y el estreno de Yorelvis Charles como entrenador no ha servido para que los Tigres sueñen con regresar a los play off, pues se encuentran alejados de los puestos de clasificación.

Este sábado por Las Tunas subirá a la lomita Alejandro Meneces y Yander Guevara lo hará por los del centro del país.

/nre/

