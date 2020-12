Para celebrar en Cuba el arte del sonido: 4 de diciembre

Las Tunas.- Es la señal radio, tal vez, el escenario más ideal para que los realizadores de sonido hagan valer su magia.

Cada 4 de diciembre en Cuba se celebra su día, un pretexto para homenajear y agradecer a estos profesionales de los medios de comunicación, responsables de moldear y dar vida al producto final que llega a las audiencias.

Radio Victoria: el arte del sonido

Radio Victoria a lo largo de sus 67 años en el aire ha sido cátedra para varias generaciones de sonidistas, artistas que con sus manos han contribuido a forjar ese sello identificativo que distingue a la emisora tunera.

William Vázquez Sosa luego de una década de trabajo da gracias a la profesión que lo ha ayudado a crecer en el plano laboral y personal.

«La experiencia me ha servido de mucho, yo antes le huía a las grandes responsabilidades y la radio me ha hecho asumir este reto.

«Me encanta trabajar en el Máster, completamente en acción todo el tiempo, y más que nada, los remotos, que son para mí de gran importancia, como el soldado que va a la guerra sólo con sus municiones, y así, hay que garantizar una transmisión de calidad».

Cosechando el futuro

En los últimos años varios cursos de habilitación han sido oportunidad en Victoria, para muchos con talento y vocación que han perfilado su quehacer por el arte del sonido.

«Llegué aquí por un curso que hice en el 2016, desde pequeño me interesó, vivía en el campo y sólo podía escuchar radio.

«Tenía conocimientos pero me faltaba la metodología; cuando comencé me dividía en dos trabajos, pero la radio me atrapó y me quedé sólo de este lado. Lo que más me gusta hacer es la realización en programas de participación como En compañía, es el que más disfruto», refirió a Tiempo21 Luis Javier Martínez Pupo, egresado de un curso de habilitación.

Asimismo, atrapado por la radio, hace poco más de un año Yasmani Oliva llega en las madrugadas a los hogares tuneros: «Por casualidad vine a Victoria, me ofrecieron un curso y no lo pensé dos veces, pues el medio siempre me gustó. Me gradué y me llamaron para trabajar en las madrugadas, ya me he desempeñado en otros espacios, pero espero seguir creciendo. La radio me enamoró, amo todo de ella».

En las habilidades para grabar, editar, producir realizaciones artísticas y transmisiones en tiempo real se desdoblan estos profesionales del éter, que demuestran su valía a diario, al hacer del sonido una obra de arte.

/mga/