Acinox Comercial-Las Tunas responde a la dinámica que exige la economía cubana actual

Las Tunas.- Acinox Comercial-Las Tunas, Unidad Empresarial de Base (UEB) de esa Empresa Importadora-Exportadora cubana, garantiza un importante soporte a la economía y a diversas actividades industriales de esta y otras provincias. Actualmente se encamina a trabajar también con formas de gestión no estatal en el territorio, como parte de la Estrategia Económica y Social del país.

Con el fin de descubrir y compartir esos aportes me dirigí hacia su sede, en áreas aledañas al Laminador 200T, en las afueras de esta ciudad, donde me recibió Alain Labrada Serrano, especialista en Gestión Comercial. Como buen conversador y conocedor del tema comentó enseguida que la UEB sobrecumplió su plan anual de ventas, una noticia que me animó al diálogo.

– ¿Cuál era el plan para este año, y cuánto han aportado hasta la fecha?

De un plan ajustado de 18, 2 millones de pesos, se han ejecutado hasta el último cierre 23, 2 millones, lo que representa un 27 por ciento de sobrecumplimiento.

– ¿Qué les permitió este resultado?

Hemos provisto, principalmente, materias primas y materiales para asegurar la producción de la Empresa de Aceros Inoxidables, Acinox Las Tunas, y metales para otras como la de Estructuras Metálicas (Metunas), la de Producciones Metálicas (Duralmet) y las del Níquel; así como otros productos destinados a la venta mayorista para la conformación de naves, talleres móviles y almacenes para la exposición de bienes y su comercialización. Estos últimos representan el 40 por ciento de nuestras ventas, ascendiendo a ocho millones de pesos.

– ¿Cómo fue posible, cuando –por el contrario- casi todas las entidades presentan incumplimientos a consecuencia de la crisis generada por la pandemia?

La Covid-19 ha afectado en gran medida a nuestra entidad. Las importaciones se han limitado a casi la mitad de lo que estaba planificado. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues, insertarnos en la economía nacional, buscar productos que podemos distribuir en nuestra red –que está a lo largo y ancho del país- para su comercialización.

De ahí, este resultado: ocho millones de pesos por productos no planificados este año que constituyen el 40 por ciento de nuestras ventas.

– ¿Y qué hicieron para alcanzar el plan anual de ventas varias semanas antes de concluir el 2020?

La búsqueda que hacemos los comerciales, la gestión -muchas veces anónima-, llamadas a las empresas productoras de nuestro país; investigar qué recursos necesitan los clientes, cuáles son sus necesidades, estudiar el mercado…

– Para que se conozca el quehacer de los trabajadores de Acinox Comercial Las Tunas, ¿cuál es el alcance de los aseguramientos que garantizan?

Somos la principal entidad que suministra los materiales y materias primas que necesita la empresa Acinox de nuestro territorio con vistas a la producción de palanquillas de acero destinadas a la exportación y de barras corrugadas para el consumo nacional. Igualmente, a Metunas, con la venta de los metales que utiliza para la fabricación de las naves, principalmente las que se suministran a “El Mariel”, al “Tabaco”, y otras.

También somos quienes suministramos las materias primas -para la conformación de puertas y ventanas- a Duralmet, que ha mantenido sus producciones, así como a otras empresas para sus mantenimientos y reparaciones.

– Acinox Comercial es una empresa que fue autorizada recientemente a realizar la importación y exportación de mercancías a las formas de gestión no estatal, ¿cómo se encamina en Las Tunas?

Sí, es importante destacar que nuestra empresa fue una de las 36 aprobadas en Cuba para desempeñar esta labor. En las actividades que se tratan de fomentar están los servicios de importación de materias primas y materiales necesarios para sus producciones, y los servicios de exportación para algunos productos de los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y otros.

En los intercambios que hemos tenido hasta el momento han mostrado interés hacia los metales, es decir, alambres para producir colchones, cestas, vianderos; para los artesanos poder garantizar sus producciones, de muebles, y otras. Nos han preguntado también por las chapas, o sea, metales para los chapistas realizar su trabajo. Esto sería una forma también de lograr un suministro legal y estable de materias primas, al que hasta ahora no tenían el acceso.

– ¿Y respecto a la exportación?

En cuanto a la exportación, trabajamos –por ejemplo- con algunos “cuentapropistas” que fabrican productos a partir del cuero natural y sintético, material que también vamos incorporando en nuestro nomenclador; y estamos profundizando en el tema de la calidad.

Consideramos que en la ronda de negocios, prevista a celebrar en Las Tunas los días 11 y 12 de diciembre con la representación de la Cámara de Comercio, se propiciará la posibilidad de realizar intercambios, concertar negocios y exponer productos –tanto para sus necesidades, como de aquellos que ya podemos ir insertando en el mercado internacional.

/mga/

