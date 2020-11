Elio Sánchez: los mensajes forman parte de mi vida

Las Tunas.- El jefe de taller de la Unidad de Medios de Propaganda del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Las Tunas, Elio Sánchez Rondón, se siente realizado con su labor, a veces anónima, pero muy importante para garantizar cada una de las tareas que acomete su entidad.

De los 51 años que acaba de cumplir la Unidad de Medios de Propaganda, Elio lleva alrededor de 10 en distintos frentes, aunque sin dudas el actual es el más difícil porque asume la responsabilidad de los resultados de cara al pueblo.

«Si algo sale mal es mi problema, porque no revisé, no exigí, no me preocupé, no preví, y si sale bien, pues mejor. Tengo que estar prácticamente con las pilas puestas todo el tiempo; pero me satisface y lo que más me llena es el resultado final del trabajo», señala.

Elio expresa su dicha por el desempeño del colectivo, aunque la mayor parte de las veces su quehacer sea anónimo.

«El pasado fin de semana salí de mi casa a las 5:00 de la mañana para una actividad del Gobierno en el municipio de Majibacoa y pasé un día feliz porque aprendí de las discusiones de los delegados de circunscripción, de cómo hacen para ayudar a la población. Cuando llegué a mi casa, pasadas las 6:00 de la tarde, mi esposa me dijo: ´¿pero a esta hora? ´ y yo le respondí: sí, pero feliz, porque todo salió bien y además aprendí.

«Yo entré a Propaganda por un día, como quien dice, en un momento de mi vida y mira, ya cumplo 10 años aquí. Me gané la militancia del Partido Comunista, dirijo la sección sindical, y toda tarea que se pierde va para “arriba” de mí. A veces le digo a mi jefe: estoy cansado de subir y bajar escaleras, de caminar tanto, y me responde: nada de eso, dTodas las entradasale, y sigo de frente con todo lo que debo hacer, pero con el mayor gusto del mundo».

La Unidad de Medios de Propaganda del Partido en Las Tunas lleva más de medio siglo como uno de los pilares fundamentales en el trabajo político ideológico, lo que fue ponderado en el homenaje a ese cumpleaños, en el cual fueron reconocidos varios de los 53 integrantes de su colectivo.

Esta Unidad es la encargada de hacer vallas, póster, impresiones gigantográficas, señaléticas y garantizar el audio de todos los actos políticos y culturales programados por el Comité Provincial del PCC, además de la confección de banderas cubanas en un taller que cada mes produce unas 420 réplicas de la Enseña Nacional.

Elio Sánchez Rondón, junto a su equipo, trabaja por la satisfacción plena de los clientes, siempre con la “siembra” una idea a través de un audio, una valla, un póster o una gigantografía. Y mucho hacen para mostrar la realidad local y nacional en esos mensajes que, asegura, ya forman parte de su vida.