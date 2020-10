Pablo Civil: “Buscamos las soluciones más rápidas a los problemas del equipo”

Las Tunas.- Los Leñadores sufrieron su tercera barrida en lo que va de temporada en el estadio Julio Antonio Mella, de esta ciudad, y aunque desde hace varios días se prendieron las alarmas todavía no están las soluciones.

Las tres derrotas de los verdirrojos los ubican en el puesto 11 con balance de ocho victorias y 12 derrotas alejados a seis juegos y medio de los líderes Camagüey.

Pablo Civil: “Esperamos el repunte de atletas claves”

“Esta subserie ha sido negativa. Creo que podríamos haber ganado dos de los tres partidos, pero se jugó mal a la defensa y esto trajo consigo que Camagüey ganara los juegos. La dinámica defensiva nos hizo perder la ventaja y no se logró mantener lo hecho. En el segundo choque un mismo jugador cometió tres errores a falta de un out y el pitcheo de relevo tampoco estuvo bien. No podemos aspirar a la victoria jugando de esta manera.

“Los diferentes parámetros de juego están en negativo y seguimos buscando variantes para cambiar. No se ha jugado bien y bateamos menos de 280. Esperamos el repunte de atletas como Danel Castro y otros que aún no se suman. No podemos dormirnos y hay que darle la solución más rápida los problemas del equipo.

“Tengo como concepción la de mantener una alineación estable para alcanzar un resultado. Tenemos un equipo maduro y ahí están los resultados. Creemos que el juego diario es que puede ayudar al jugador a mejorar junto a la preparación psicológica y física. Hemos hecho cambios, pero los peloteros importantes son titulares.

“Jorge Yhonson está casi listo y puede asumir turnos al bate. Estuvo preparado para salir, pero no se dio la oportunidad. Aún no puede jugar a la defensa.

“Hay que seguir trabajando y buscando variantes dentro del equipo. Tenemos un objetivo claro, pero no se han hecho bien las cosas.

Rodolfo Correa (entrenador de pitcheo):” Los relevistas no están cumpliendo con su labor”

“No hemos decidido las altas y las bajas para el juego 30, pero hemos valorado ya algunos cambios con atletas que están en la Academia para el pitcheo de relevo. Yoelkis y Meneces han asumido bien la responsabilidad de abrir los partidos y se ha mejorado en la rotación abridora. Mientras que los relevistas no están cumpliendo con su labor. Tenemos a Peña lesionado y contamos con dos o tres lanzadores para hacer los ajustes”.

“Al principio el exceso de bolas era una dificultad y hemos ido mejorando. Nuestra mayor debilidad esta en los conteos arriba, pues nos equivocamos mucho y no cerramos el trabajo. Además hoy nuestra principal figura en el relevo, Alberto Pablo Civil no nos ha podido ayudar”.

Amauri Sanchez (psicólogo):”La motivación no está mal y la moral del equipo es alta”

“La preocupación de los atletas existe, pero hay deseos de salir del mal momento. La motivación no está mal y la moral del equipo es alta. La situación de Lalana fue producto de un estado de ansiedad y trabajamos con él la autoconfianza y la creencia de hacer bien la tarea.

“Con el equipo hacemos sesiones de entrenamiento mental y psicológica para la concentración con diversas pruebas de terreno. En los mitines se trabaja en potenciar concentración del grupo, clima psicológico y metas individuales y colectivas.”

Durante sábado y domingo los Leñadores enfrentarán a los Alazanes de Granma.

