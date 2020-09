Radiocuba hace de la creatividad su mejor aliada

Las Tunas.- La Empresa Radiocuba en Las Tunas promueve la creatividad entre sus trabajadores como vía esencial para la eficiencia, la muestra es palpable en el más reciente evento Fórum realizado.

Soluciones como la sustitución de amarras de líneas TX, métodos para la reutilización de dispositivos fijadores de líneas, adaptaciones del motor de arranque de un camión VW o la creación de un Sistema de Monitoreo de Frecuencia Modulada, son algunos de los trabajos compartidos.

“Todas las innovaciones son importantes” fue una frase recurrente en el auditorio, y es que solo la habilidad de transformar para mejorar, hace de estos hombres y mujeres, verdaderos protagonistas del cambio.

“Nosotros tenemos en nuestra división un parque de 11 equipos automotores, de ellos varios presentan problemas técnicos, tal es el caso del furgón, pues el motor de arranque ya no no servía, no era posible recuperarlo. Logramos adquirir un motor de arranque de Iveco, como era más grande que el que necesitamos, biselamos la copa, le hicimos una soldadura especial de Argón y así logramos que el motor se ajustara…” Así explicaba Delia Coutín Legrá cómo habían devuelto a su funcionamiento un medio de transporte.

Ubeslando Ricardo Alarcón es otro innovador que no cree en imposibles. Él notó cómo varios de los dispositivos fijadores eran desechados por presentar una leve corrosión. “Nos fue un poco difícil al principio porque había que lijarlos con un cepillo de acero”-sonríe mientras comenta- “y usted no podía coger la tuerca con el dedo porque se podía lastimar, si lo hacía era más factible cambiar el dedo que la tuerca. Este trabajo nos permitió recuperar 119 perros (dispositivos fijadores) que estaban por ser botados”.

Todas las soluciones tienen espacio y relevancia siempre que perfeccionen las rutinas laborales o la técnica. De ahí que varios proyectos estuvieran asociados al perfeccionamiento de sistemas contables o acopio de información, tal es el caso de la hoja de cálculo en Excel para el control diario y acumulado del plan mensual de energía y las modificaciones al Modelo Integrador para obtener informaciones de la actividad económica, de los autores Daniel Rojas y Carlos Romero, respectivamente.

Rubén Pérez Guerrero es un joven de 31 años, graduado de Ingeniería en Automática. Él tuvo una amplia participación en el evento Fórum de Radiocuba y asegura que su vocación encontró el lugar adecuado en esta empresa.

Su idea surge de la incomodidad que representaba controlar la señal de siete emisoras al mismo tiempo a través de un solo radio. Algo muy engorroso que implicaba limitaciones en la prestación del servicio, de ahí que decidiera crear un Sistema de Monitoreo de Frecuencia Modulada.

“Esto tiene una parte de software y otra de hardware. Un equipo censa lo que hay en el aire de las siete emisoras de FM que tenemos en la torre de televisión, digamos la modulación en el nivel de radiofrecuencia y si existen los canales de audio en el momento. Esta innovación permite ver todas las emisoras en una gráfica al mismo tiempo y con inmediatez llamar a los operadores para solucionar el problema. Solo cuatro divisiones tenemos un equipo en el centro de dirección capaz de brindar estos valores pero hasta ahora ninguno ha instalado este software. Podemos decir que en el centro de División de Radiocuba se monitorean los tres servicios: televisión digital, analógica y radio”.

RadioCuba en Las Tunas apuesta por la inventiva para lograr calidad y seguridad en el trabajo y una mayor eficiencia en las prestaciones de servicio. Razones que validan la condición de Vanguardia Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, que será entregada en el contexto de su aniversario este primero de octubre.

