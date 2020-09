Los Leñadores vuelven a tener un fin de semana provechoso en el béisbol cubano

Las Tunas.- Los Leñadores consiguieron dos importantes victorias durante el fin de semana ante Artemisa al mostrar una mejoría en su juego y ante los Cazadores apareció la ofensiva, el pitcheo mostró una mejor cara y la defensa estuvo de lujo.

Pablo Civil: “Nosotros hicimos las cosas bien y nos llevamos las victorias”

“Tengo una evaluación positiva de lo que hizo el equipo, teniendo en cuenta que ya la ofensiva fue estable y se bateó con oportunidad, el pitcheo hizo su trabajo y la dinámica de juego fue positiva. Hicimos un cambio en la rotación abridora y Yoelkis respondió trabajando durante siete entradas. El equipo de Artemisa mostró agresividad, pero nosotros hicimos las cosas bien y nos llevamos las victorias.

“El colectivo de dirección analiza cada juego y cada sub-serie. No tenemos apuro ni desespero a la hora de determinar un movimiento en la alineación o un cambio. Toda decisión que tomamos tiene una justificación y por esa vía trabajamos. Yordanis Alarcón no estaba produciendo y lo movimos”.

Visita a Pinar del Rio

“Nuestro equipo gana más como visitador que como home club. Sabemos que vamos a visitar un equipo competitivo y con un buen pitcheo. Vamos a jugar tres partidos y vamos por esas victorias”

Yoelkis Cruz: “Jugar sin público nos ha afectado”

“Estaba ansioso porque no me estaban saliendo las cosas. Son muchos años de carrera y de estar en este equipo. Me enfoqué en prepararme porque estaba sin control y los lanzamientos se me quedaban al medio.

“La idea era caminar el partido y eso nos llevó a la victoria. Se jugó bien al béisbol y este es el equipo que todos quieren ver. Se me han acercado muchas personas por la situación del equipo y la respuesta ha sido ganar dos.

“Yo muchas veces me acerco al capitán y a los entrenadores. Hablamos mucho en el grupo y jugar sin público nos ha afectado. Nosotros necesitamos del apoyo y la presión de los aficionados. Ellos nos ayudan, pero tenemos mucha gente que confía en nosotros”.

Keniel Ferraz:” Yo salí a darle la victoria al equipo y a dar strike”

“Yo salí a darle la victoria al equipo y a dar strikes porque hemos sufrido de descontrol. Me preparé psicológicamente para hacer bien el trabajo y ahí estuvo el resultado.

“El día del descanso estuve preparándome con mi entrenador y me dio consejos e ideas para mi trabajo. Durante este tiempo trabajé bien las pesas que es lo que me ha dado velocidad y me apoye en la slider”.

“Mis resultados son para mi mamá y para mi hijo que todo lo que hago hoy es por él. Gracias a mi director también por la confianza”.

Danel Castro: En el último juego ante Artemisa conectó tres indiscutibles y llegó a la cifra de 2215 para ocupar el tercer lugar en la lista de hits conectados en Series Nacionales, lugar que comparte con Fernando Sánchez.

José Armando Peña: No viajará a Pinar del Rio porque tiene un dolor en el hombro del brazo de lanzar y se le realizarán algunas pruebas médicas. Su caso será evaluado y el venidero 3 de octubre se informará sobre este caso

Los Leñadores viajarán hasta Pinar del Rio este lunes y enfrentarán durante martes, miércoles y jueves a los Vegueros.

/mdn/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube