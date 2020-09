Gimnasios particulares, una vía saludable para la práctica de ejercicios físicos

Las Tunas.- Una de las medidas tomadas por el gobierno cubano en aras de potenciar el trabajo por cuenta propia fue la autorización oficial para que Gimnasios de Cultura Física sustentados por particulares funcionaran y contribuyeran a la realización de ejercicios físicos por parte de la población.

Tiempo21 visitó una de estas instalaciones que goza de una excelente aceptación, el gimnasio ubicado en el Reparto Aguilera de la capital provincial, allí Eiler Martínez González instructor de práctica deportiva y a la vez su director, nos puso al tanto de las principales particularidades en su funcionamiento.

¿Cuál es el objetivo principal de todas las actividades físicas que se realizan aquí?

«Aquí todas las actividades físicas que se realizan desde musculación hasta mantener o bajar el peso son importantes y lógicamente todas cumplen con diferentes objetivos que los practicantes conocen una vez que comienzan a ejercitarse, de manera que todos salen agradecidos pues logran mantenerse en forma física».

Cuando los practicantes inician su período de ejercitación en esta instalación vienen con una idea de lo que quieren mejorar o mantener. ¿En qué consistiría su trabajo?

«Es un trabajo algo complicado al inicio, muchos saben hacer ejercicios pero otros no, llegan aquí con una noción de lo que quieren y nosotros los encaminamos, también tenemos que conocer problemas de salud que puedan tener esos practicantes, debo decirte que tengo dos profesores que trabajan conmigo y son muy exigentes a la hora de realizar su trabajo sobre todo en cómo enfocar el calentamiento y los ejercicios aeróbicos antes de iniciar una sesión de trabajo».

Tienen practicantes de ambos sexos, ¿Cuáles son sus preferencias?

«En el caso de las mujeres como siempre mantener su cuerpo, igual buscan reducir su abdomen, además aumentar los glúteos y la masa muscular en los muslos, por eso se decantan ellas y en el caso de los varones más que otra cosa aumentar la masa muscular sobre todo en los brazos buscando tener una mejor definición en ese plano».

Se observa que las condiciones materiales son bastante buenas, ¿Cómo hacen para mantenerlas en perfecto estado?

«Bueno no es fácil, hay que estar arriba de los hierros todo el tiempo, no podemos pararnos porque algún aparato de estos se dañe, igual mis compañeros y yo con el mínimo de recursos que pudiéramos tener buscamos la manera que todo funcione correctamente e incluso en algunos momentos yo mismo he tenido que idear algún implemento de estos para que no se deje de practicar algún que otro ejercicio».

¿Cómo valora el comportamiento de los practicantes aquí en su Gimnasio?

«La disciplina es muy buena, nunca hemos tenido que lamentar ningún incidente en la instalación, una vez llegados aquí ellos conocen la reglamentación interna que tenemos, ellos y ellas saben que esto es como si fuera otra escuela u otro centro de trabajo, deben ser muy respetuosos».

Todo aquel que quiera hacer ejercicios en esta instalación, ¿qué debe hacer?

«Nada, acercarse a nosotros en cualquier horario, como puedes ver esto siempre está lleno, por lo demás es como si fueras a hacer una matrícula, ahí se le toman los datos personales y le orientamos qué debe traer en dependencia de los ejercicios que vallan a realizar (pueden ser toallas, pomos con agua, alguna bebida estimulante para contribuir a subir o bajar de peso)».

En estos tiempos de pandemia me imagino que cumplan con las medidas para garantizar la higiene del Gimnasio.

«Primordial eso, desde la desinfección diaria de los aparatos hasta las medidas individuales de los practicantes, ahí controlamos el uso del nasobuco, el lavado de las manos, no estar unos encima de otros, como te decía ahorita traer su propio pomo con agua, en fin todo lo que podamos hacer para evitar algún contagio en el gimnasio».

¿Se siente satisfecho Eiler Martínez González con la labor que realizan aquí?

«Sí, como no, más que satisfechos porque a la larga vemos el resultado de nuestro trabajo, de nuestra dedicación, pero sobre todo contentos cuando los practicantes nos reconocen y nos felicitan por lo que hacemos aquí».

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube