José Ángel González Carralero, he dado mi vida por los CDR

José Ángel González Carralero es fundador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y ha dirigido por varios años en diferentes niveles del territorio tunero.

En sus 82 años de edad ha sido desde presidente de un comité hasta cuadro profesional de la masiva organización en los municipios de Majibacoa, Puerto Padre y Las Tunas.

Desde el año 2000 es el coordinador de la Zona 281, de la comunidad de San José, en la cabecera provincial, con un trabajo destacado en el cumplimiento de las diferentes tareas de la organización.

Además fue vanguardia municipal y provincial y donante voluntario de sangre, por su relevante trayectoria ostenta las medallas 28 de septiembre y Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio.

¿Cómo es el trabajo en la base?

«Me gusta trabajar directamente con los cederistas, especialmente los jóvenes, que son la cantera, el relevo de la organización, les damos tareas, los apoyamos, los orientamos y los vamos entrenando en las diferentes misiones de los comités.

«Aquí yo no tengo problema con eso porque ellos voluntariamente cumplen, se movilizan en cuanta convocatoria se haga en el barrio, ellos responden».

¿Cuántas donaciones de sangre tiene?

«Yo doné voluntariamente sangre en 52 ocasiones, porque es una tarea humana y solidaria que ayuda a salvar vidas, cuando era cuadro profesional movilizaba a mucha gente para donar, llevaban el banco móvil a la zona y todos donábamos».

¿Qué representa la medalla que recibió ahora?

«Eso es algo grande para mí, reconoce mis años en defensa de la Revolución, de los CDR; además de que ayudo a trasmitirle y fomentar valores en los más jóvenes, les explico cómo se vivía antes y las conquistas de ahora, que hay que preservarlas.

«Siempre me ha gustado trabajar con la masiva organización, con las personas para que colaboren, se cumplan las tareas porque sin eso no soy nadie, si entre todos no ayudan, para ver los resultados».

¿Qué piensa de los CDR?

«Pienso que es una organización en la que hay que seguir trabajando, no se puede dejar caer, hay que funcionar porque de lo contrario no hay vida orgánica, no hay trabajo, hay que mantenerla activa y continuar el legado de su fundador el líder histórico Fidel Castro».

¿Hasta cuándo piensa seguir?

«Todavía me siento con fuerzas para seguirle aportando a la organización, que arriba a sus 60 años, voy a seguir cumpliendo con las tareas y motivando a las personas para que me sigan, he dado mi vida por los CDR y seguiré hasta el final».

Este tunero es un ejemplo de los que han dado la vida por los comités y continúan aportando desde la trinchera de combate que es el barrio para que la Revolución siga más fortalecida.

