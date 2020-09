Estudiante de Las Tunas logró medalla de bronce en Olimpiada Iberoamericana de Informática

El joven Pedro Pablo Álvarez Portelles, estudiante de duodécimo grado del IPVC Luis Urquiza Jorge de Las Tunas logró, por segunda vez consecutiva, medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Informática y Computación 2020, que se realizó vía online, en este mes de septiembre.

¿Cual fue tu participación anterior?

«Esta es la segunda vez que tengo resultados, es la tercera ocasión que participo, la primera fue en séptimo grado, no logré nada, pero ya en onceno y ahora en duodécimo obtuve medalla de bronce en los dos años consecutivamente».

¿Cómo fue la preparación?

«La preparación empieza desde que entramos a décimo grado, la ayuda de varios profesores que nos orientan sobre el estudio de los temas, problemas informáticos o asuntos de competencias de años anteriores, en aras ir evaluando los contenidos».

«También hay una comunidad, me gusta hablar de ella, integrada por competidores de todo el país, sobre todo de La Habana, Santiago de Cuba, Villa Clara, son buenísimos, intercambiamos conocimientos, dudas y nos ayudamos mutuamente, a pesar de la distancia, eso me gusta mucho».

¿Siempre te ha gustado la informática?

«Siempre me ha gustado, desde pequeño me sentaba en la computadora, hacía cosas, tocaba un botón y me volvía loco con lo que aparecía en pantalla, decía como harán esto o si jugaba un jueguito, aunque fuera simple me preguntaba cómo eran capaces de hacerlos, cuando entré al pre se me dio esta oportunidad de participar en el concurso de programación, obviamente me gustó muchísimo y me quede ahí».

¿Te sorprendió el resultado?

«Sí, me sorprendió, no fue que no me lo esperaba, pero si fue una sorpresa grata, estoy muy feliz, agradezco esta clase de premio, es una alegría para mí, mi familia, porque este tipo de competencia constituye un aval a la hora de iniciar mi vinculo laboral con una empresa del sector».

Cuéntame del apoyo de la familia

«La familia apoyando todo el tiempo, mi papá, que es inspector del Centro provincial de Higiene y trabaja en el enfrentamiento a la pandemia, mi hermana, mi mamá que es médico, todos ayudando, nos organizábamos para que pudiera estudiar un poquito todos los días y obtener buen resultado».

Por los resultados mereció el reconocimiento de la Dirección provincial de Educación; además se le otorgó la carrera de Licenciatura en informática, en la Universidad de La Habana. Pedro Pablo es un ejemplo en el propósito de la Casa de estudio tunera de seguir formando hombres de ciencia.

Cuba participa en olimpiadas internacionales de conocimientos desde 1971 con resultados satisfactorios.



