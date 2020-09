Justo pretexto desde casa para quedarse con Radio Victoria

En casa es uno de esos programas que se mantiene más cerca al oyente. Desde la emisora Radio Victoria conserva su formato tradicional con orientaciones para la familia, consejos, recetas, y la música que complace a todas las generaciones.

Aunque no es de los que salieron al aire con la primera transmisión de la planta, hace ya 67 años, sí es considerado un veterano por sus realizadores, quienes se enorgullecen de formar parte del colectivo de hoy.

«Para mí ha sido un inmenso honor, -comenta Adalberto Garcés Viamonte, uno de los locutores habituales-, llevo 10 años en este programa, y es un espacio no solamente popular que llega a los oyentes y en especial a las amas de casa que permanecen en el hogar; y muy contento de compartir el programa con el colectivo y además empeñado siempre en hacer más radio para nuestro pueblo».

Niria Escobar Mayedo, directora de En casa, agradece al público por la preferencia y la retroalimentación: «El programa posee una tradición y apego a los oyentes, y eso es lo que más me agrada, que tiene esa retroalimentación del pueblo; se acerca con informaciones, con orientaciones a la familia, está abierto a cualquier consejo con especialistas. Según los oyentes eso es lo que gusta del programa por lo que siempre sale entre los que más se escuchan en la emisora, y justamente a ellos le agradecemos ese tiempo que nos dedican».

Ismerio Rodríguez Ávalo, realizador de sonido, refiere su intención de mantenerse en el colectivo, satisfecho como está de su labor: «Llevo poco tiempo, dos años aproximadamente. Siempre estuve con ganas de hacerlo, en este período me siento muy contento de estar aquí y no pienso dejarlo más».

Por su parte Joaquina Caldentey reconoce la complejidad del programa En casa, pero también la complicidad que genera con la audiencia.

«Soy asistente del programa En casa, llevo ya algún tiempo aunque no soy fundadora. Pienso que no es difícil aunque sí un poco complejo porque somos las personas que estamos en contacto directo con el oyente cuando llama, tenemos que atenderlo con mucho cariño, hacerles entender en ocasiones de qué forma o momento se puede recibir su llamada. Unas veces entienden y otras no, pero pienso que sí salen satisfechos de su llamada.

«Es un programa que me gusta mucho porque es de participación del oyente, dirigido a la familia, les gusta lo que hacemos, de la forma en que se hace y tiene también un horario estelar en el día y se escucha bastante. Es uno de los programas que está entre los mejores de la emisora».

En casa es solo uno de los espacios que conforman la parrilla de la Radio Victoria, emisora provincial de Las Tunas, quizás de los más sencillos desde su concepción de recrear el hogar, pero sí de los que conjuga amenidad, utilidad y la voz del oyente, ese que es la razón de ser de una planta que ya con 67 años sigue siendo fiel compañera.

/mdn/

