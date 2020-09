Pablo Civil: No hemos jugado bien al béisbol en este inicio

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas jugaron sus primeros dos partidos de la Serie Nacional 60 ante Mayabeque con saldo de una victoria para cada equipo y definidos uno por la Regla Schiller 9×5 y otro en la baja de la novena 6×5.

Los Huracanes se mostraron alegres, aguerridos y sin nada que perder. No creyeron en los tuneros como favoritos y sin nada que temer demostraron que aunque esto acaba de empezar, pues ellos van a pelear hasta el final. Un espíritu en el que quizás tiene mucho que ver su director, Michael González que hasta hace solo unos meses era jugador de este equipo.

En una valoración de estos dos juegos, Pablo Civil dijo que los Leñadores no empezaron bien y que ganar un partido fue excelente.

“Considero que nos hemos enfrentado a un Mayabeque que está fortalecido y que está aprendiendo a jugar al béisbol diferente. Un equipo muy ofensivo con buen pitcheo y lanzadores que superan las 90 millas.

“Solo hemos jugado dos partidos y hay que recordar la preparación en condiciones especiales que desarrollamos. Hoy fue que tuvimos nuestro primer tope”.

Civil agregó que no se jugó bien.

“Estamos claros de que no íbamos a empezar del todo bien, pero el béisbol es muy táctico y no siempre gana el que tenga mayor ofensiva y mejor pitcheo. Hay que ganar con carreras.

“No hemos jugado bien en los dos partidos y se vieron errores e imprecisiones y nos costó ganar. Lograr una victoria fue un excelente resultado y Larduet con su jonrón nos ayudó. Él no está acostumbrado a dar jonrones, pero este año se ha preparado bien y va a tener una Buena serie”.

El manager verdirrojo también se refirió al pitcheo, la regla Schiller y los juegos sin público.

“El pitcheo lo estamos trabajando por etapas y por eso iniciamos con cuatro abridores. Los lanzadores hasta el juego 30 tendrán de 80 a 100 lanzamientos, pues sabemos que el pitcheo no es nuestro fuerte. La tónica será que nuestro abridor trabaje entre cinco y seis entradas, luego el intermedio y por último el cerrador. Estamos claro de cada cosa que queremos.

“Para esta regla tenemos dos variantes, una cuando eres home club y la otra de visitador. Siempre pensamos que no te harán carreras. A Yoelkis le batearon y lo que pensamos no se concretó. Ahí nos hicieron cinco carreras y no tuvimos oportunidad”.

“Sabemos que no se puede jugar con público por nuestra salud. Los peloteros lo saben y estamos mentalizados. Ahora importa el juego de béisbol y eso haremos”.

Alejandro Meneces, caso dos años después y una victoria

“Hemos trabajo bastante y estaba deseoso de subirme al box. La responsabilidad que me dio Pablo fue de aguantar y cuento con la experiencia. Me sentía con buen control, combinación de lanzamientos y estaba bien. Con los Leñadores no hay nada decidido hasta el final

Yunieski Larduet, héroe inesperado

“Muy contento con el resultado del equipo y tuve la oportunidad de decidir y lo hice. Ojalá y se me den más oportunidades. Son los primeros partidos y a medida que pasen los juegos nos irá bien. La afición es muy exigente y nosotros agradecidos.

“He hecho trabajo con la fuerza con el preparador Infante. Aumenté la masa muscular y le doy a las conexiones con más fuerza. Hay muchos jardineros en el equipo y hay que tratar de estar bien siempre”

Las Tunas enfrentará a Matanzas durante martes, miércoles y jueves y ya fueron anunciados Ángel Sánchez, José Armando Peña y Carlos Juan Viera.

