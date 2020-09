Especialista de Dirección Provincial de Educación exhorta a la familia a vincularse más en la cultura vial de los estudiantes

Las Tunas.- Con el reinicio del curso escolar 2019-2020, en la provincia de Las Tunas, cobra mayor vigencia la observancia de la educación vial en el sistema nacional de enseñanza, lo que contribuye a proteger la salud y la vida de los estudiantes.

La educación vial es un sistema de actividades, que de forma cooperada, coherente e integral se desarrolla en el sistema nacional de educación, con el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito.

Constituye, además, un eje temático del programa director de salud y un componente del Tercer Perfeccionamiento Educacional del proceso docente-educativo, según Yolanda Palma Torres, máster en ciencias de la educación y asesora para la salud escolar en la Dirección Provincial de Educación.

¿Cómo se desarrolla la educación vial en el sistema nacional de educación?

“Se desarrolla de múltiples maneras, en ella interactúan de forma cooperada todos los miembros de la comunidad escolar, es decir los trabajadores del sector, estudiantes, la familia, organismos y organizaciones que intervienen y donde está enclavada la institución educacional.

“Todos actúan de forma integral y coherente en la formación de la conducta de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, de esta manera se cumple con lo establecido en el programa director de salud y los planes de estudio de cada una de las disciplinas que se imparten en la vida estudiantil.

“En los planes de estudio aparecen los contenidos, objetivos y ejercicios para que el docente trabaje la educación vial con los alumnos, se establecen además los temas que se pueden tratar desde las escuelas de educación familiar.

“La escuela sola no puede lograr la formación de las nuevas generaciones, en ello tiene un papel importante la familia, pero hay que darle herramientas de trabajo para que contribuya en este sentido”.

¿Qué papel desempeña en ello la familia?

“Desempeña un papel preponderante, es la primera escuela de la nueva generación, en el apoyo que puede brindar desde la casa, recomendarle a sus hijos cuando salen no llevar el teléfono y si lo hacen no hablar en la vía pública, no escuchar música alta que limite su atención y no jugar en la calle para evitar accidentes”.

¿A través de qué actividades se manifiesta en la vida práctica y social?

“Los estudiantes tienen múltiples actividades, por ejemplo las jornadas que se realizan en las instituciones, talleres, concursos de dibujo, círculos de interés, las sociedades científicas, los clubes de ciclismo, todas dirigidas a incentivar a los niños a cumplir lo establecido en el Código de Tránsito para evitar los accidentes.

“Además se trabaja con los estudiantes para contribuir a que no se haga uso de los audífonos en la calle, prestar la debida atención a la vía y conducirse de forma responsable en la vía”.

¿Que órgano establece las actividades y acciones de educación vial que se desarrollan en el sistema nacional de educación?

«Es la comisión de seguridad vial, que funciona desde la comisión nacional hasta las subcomisiones que están constituidas en los ocho municipios, integradas por diferentes organismos y organizaciones, por ejemplo cultura, salud, deportes, la Policía Nacional Revolucionaria y otros que asesoran y ayudan a que las acciones estén encaminadas a formar una cultura de educación vial en los estudiantes”.

En el contexto del reinicio del curso escolar 2019-2020 y el inicio del 2020-2021 el llamado es a poner especial énfasis en la observancia de la educación vial en el sistema nacional de enseñanza.

