Bárbara Soto, tres veces comprometida con su organización

Bárbara Soto Peña lleva muy adentro a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), cuando lo dice señala el lado izquierdo de su pecho, el mismo lugar donde resplandece la Distinción 23 de agosto, que le otorgaron hace poco, en la capital tunera, en medio de los festejos por el Aniversario 60 de la organización

Con una pasión que la desborda, esta mujer de campo habla de su trabajo al frente de la delegación de base en Jobabo, al hacerlo su mirada se pierde hasta ese municipio, en el sur de la provincia de Las Tunas.

¿Qué trabajo realiza en la federación?

«En mi delegación de base trabajamos para avanzar todos los días, lo mismo en la educación de la nueva generación, la labor con las jóvenes y la familia, que el saneamiento de la comunidad, especialmente ahora en medio de la compleja situación que vive el país.

«Siempre he colaborado en todas las tareas, inspirada en el ejemplo de Vilma Espín, es el camino que he tratado de seguir y continuaré mientras las fuerzas me lo permitan, sentimiento que además le inculcamos a esa juventud que va creciendo y nos va continuar».

¿Qué labor realiza con las jóvenes?

«Trabajo con ellos, tanto con las muchachas como con los muchachos, para que se incorporen al trabajo o al estudio, para que sean útiles, trato de trasmitirles todo lo que sé, el amor a la organización, inculcarles los mejores valores humanos y revolucionarios que nos dejaron Vilma y el Líder Histórico Fidel Castro, cuyos legados mantendremos vivos».

Me dice que también es mujer creadora.

«Hago tantas cosas lindas, utilizo materiales desechables que muchas personas piensan que son inservibles, que no se pueden utilizar, pero yo con mis manos los convierto en objetos decorativos, muy bonitos».

«Trabajo la técnica del origami, hago cisnes, búcaros, flores y otros adornos que le gustan a la gente; además utilizo nailon, pomos plásticos, con lo cual ayudo también a proteger el medio ambiente; esta se lo he enseñado a las demás federadas, los niños y cualquier persona con deseos de aprender, me gusta ayudar, eso me hace sentir muy feliz».

¿Qué hacen para impulsar la producción de alimentos?

«Para eso hasta en los patios sembramos, criamos porque sabemos que es una necesidad no solo para nuestro autoconsumo familiar sino para ayudar al país, muchas federadas también se han motivado a sembrar viandas, frutas; lo que yo no puedo sembrar en mi casa por falta de espacio otra lo hace en la de ella, así nos ayudamos todos, aportamos a la alimentación propia y de la comunidad».

¿Qué significa para usted la federación?

«Para mi todas las organizaciones son muy importantes, pero la federación es lo más maravilloso que la Revolución y Vilma nos pueden haber regalado».

¿Qué representa esa distinción?

«Como revolucionaria muy orgullosa con la medalla que me ha otorgado mi federación, porque a ella nos debemos y le entregamos todo lo que esté a nuestro alcance, mientras las fuerzas me acompañen».

«Es un reconocimiento a mi quehacer en la organización, a tantos años de dedicación, pero también es un compromiso, ahora en estos momentos representa tres veces más compromiso con Vilma y Fidel».

Bárbara Soto Peña contribuye con su entrega y consagración al avance de la FMC, en el municipio tunero de Jobabo, por lo que mereció la Distinción 23 de agosto, en el Aniversario 60 de la organización.

Apasionada con todo lo que hace, ella resalta por su labor como dirigente de base, mujer creadora y sobre todo protagonista del quehacer de su comunidad.

Con la emoción que le desborda el rostro por la medalla dorada que resplandece en su pecho, esta mujer se marchó a su tierra sureña comprometida con seguir siendo ejemplo para las actuales y futuras generaciones de tuneras.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube