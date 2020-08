Ofelia López: es un orgullo ser de la federación

Ofelia López Manso siente un inmenso orgullo de dirigir a las integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), de la comunidad El Socucho, una zona frente al mar, en el municipio de Puerto Padre, al norte de Las Tunas.

Mientras habla la mirada se le pierde hasta el litoral de la provincia para devolverle hermosos recuerdos, acumulados a lo largo de tantos años de intenso trabajo, entre los arrecifes y el manglar.

Su esfuerzo y entrega al quehacer del universo femenino le han merecido numerosos reconocimientos, pero ninguno tan preciado para ella como la Distinción 23 de agosto, recibida recientemente en ocasión del Aniversario 60 de la FMC.

¿Qué representa esa distinción?

«Es el reconocimiento a toda una vida de trabajo, empecé muy jovencita, en los años 70, del pasado siglo, me mantuve todo el tiempo en distintos sectores, fui profesora, luego laboré en cultura y terminé en una biblioteca, los últimos 20 años, donde me jubilé».

«A la organización he pertenecido siempre y la distinción me compromete a continuar trabajando mientras las fuerzas lo permitan y buscar personas jóvenes que me sigan para garantizar la continuidad histórica, el relevo».

¿Qué labor realiza en la comunidad?

«Me mantengo en el trabajo de la FMC, contribuyo a la educación de las nuevas generaciones, trabajo con las muchachas para que se incorporen a la organización y continúen nuestra labor».

«Me preocupo también de que estudien, ese fue un sueño de Vilma Espín, que las mujeres se desarrollaran en cualquier esfera de la sociedad, de ahí que hay que mantener vivo el legado de esa gran revolucionaria, para que la organización continúe con paso firme y nunca muera».

«En mi comunidad también están creados los Destacamentos Mirando al Mar, que integran muchas de nuestras mujeres, se trabaja en el orden y la higiene del lugar, el ahorro de energía, la atención de los niños y en el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19».

¿Qué significa la FMC?

«Es una de las grandes organizaciones más importantes del país, representa a la mitad de la población, las mujeres, somos una importante fuerza calificada; como dijo el Líder Histórico Fidel Castro es una Revolución dentro de la Revolución, siempre se ha preocupado por darle oportunidades a las mujeres, para mí es un orgullo ser de la federación».

Su litoral querido es cómplice del incansable quehacer de esta mujer que siempre vuelve su mirada al mar, fuente de inspiración para emprender nuevas tareas en bien de la comunidad.

