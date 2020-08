Alfonso Giraldo Leyva, geométrica deconstrucción tras el lente

Joven, creativo, buscador de lo novedoso; así se me antoja en principio Alfonso Giraldo Leyva, músico que aprovecha estos días para reemplazar un poco la guitarra por la cámara, una oportunidad de redescubrirse como persona y mostrar un poco de su esencia.

El pretexto del nuevo viaje es la muestra fotográfica Geometría de lo cotidiano, abierta este 12 de agosto en la galería Guernica de la Casa del Joven Creador de la ciudad de Las Tunas.

Unas vacaciones que se han prolongado en su tierra natal, llegado desde China, donde cumple un contrato con una agencia artística, llena sus días de ocio. Hoy ofrece nuevos arpegios al redescubrir la belleza de su ciudad.

Tratando de atrapar en esencia cómo evolucionó la idea, nos cuenta:

«En el caso de nosotros los músicos, la materialización de la idea final es el performance y en el caso del fotógrafo –como me siento- es la exposición, poder ver crecer una idea en la galería, y ese proceso es muy bonito».

¿Cómo surge la idea de exponer en la Casa del Joven Creador, sede de la Asociación Hermanos Saíz?

«Eso es curioso, porque ante de trabajar en Matanzas, como también escribo canciones y hago música electroacústica, coincidí con jóvenes de varias provincias, de donde salieron experiencias muy bonitas y entre todo la intención de ingresar a la Asociación Hermanos Saíz (AHS) .

«Pero luego me fui y me desvinculé totalmente, así que esto que está pasando ahora mismo es una especie de renacer de mi etapa como artista dentro de la AHS. Es una excelente oportunidad además que me ha dado la dirección».

¿La exposición de qué va?

«Eso es difícil de explicar porque yo soy el artista y yo tengo la visión, pero la persona también importa, la persona que es el artista, sus debilidades, sus batallas, sus anhelos, y es parte de la foto.

«Yo me fijé mucho en la simetría de las cosas, quería que mi estado de ánimo fuera mejor, quería estructurar todo eso de manera geométrica, y de una manera muy leve y muy hermosa podía sentir alegría de solo ver esto.

«Entonces me pasó que cuando regresé de China, empecé a apreciar la ciudad de manera diferente. Yo pasaba por la calle y me quedaba mirando una estructura y me quedaba impregnado de toda aquella perfección, lo que pasa es que esas son bases sólidas, inamovibles y nosotros no, y mi deseo de ser así, poder llegar a esa condición es lo que me inclina a hacer esta muestra».

Alfonso Giraldo Leyva estudió guitarra en la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé de Las Tunas, trabajó con agrupaciones como Yuly Gómez y su gente buena, en Cárdenas, y en varios eventos en La Habana.

Se confiesa creyente del poder del arte, por su capacidad de nacer puro, sin apegos exteriores, como una emanación del creador hacia el mundo y el público que indiscutiblemente forma parte del proceso y del producto final.

Por cerca de un mes tendrá el espectador la posibilidad de conocer un poco más de esa persona tras del lente y deconstruir también significados en el intento de esa solidez estructural a que aspira para sí y para su obra.

