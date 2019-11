La opinión de un usuario sobre Donde germina el orgullo, germina la limpieza

Tunero

Muy buenas y oportunas reflexiones en su artículo, de acuerdo en todo. Pienso que hay que dividir responsabilidades y en esa división, se encuentra Comunales por ser el objeto rector y voy más allá, otros organismos / empresas, además de nuestra parte como sociedad.

Desde hace mucho y no es menos cierto el cuidado que se ha tenido con el centro, y como he dicho en otras ocasiones, Las Tunas es mucho más que esta minúscula parte si miramos a la ciudad como un todo. Pienso que no sea solo de nuestra ciudad y si, nacionalmente.

Es como si nos lavásemos la cara y dejamos el resto del cuerpo oculto, en mi modesta opinión, eso es algo a lo que se le debía prestar atención. Se habla de la calle Colón y si está así, imaginémonos como andarán aquellas de los repartos La Loma, Aguilera, Buena Vista o Palancón, solo por citar algunos ejemplos.

En tiempos pasados hubo asfalto hoy meros callejones donde algunos son peores que muchos de zonas rurales. Lo que se observa en el centro es nada si miramos un poco más allá de esa parte que, dicho sea de paso, también forma parte de la ciudad de Las Tunas. Si no se actúa ¿cómo será la ciudad dentro de 10 años?

Hacen falta gestiones entre empresas: si miramos los medios que usa la gran mayoría de quienes tienen la responsabilidad del barrido, es doloroso, sobre todo porque muchos de ellos/as son de edad avanzada y el esfuerzo que tienen que hacer para cumplir con su ardua tarea, al parecer solo ellos lo hacen. Pongámonos en sus zapatos, pensemos que podrían ser nuestros familiares más cercanos quienes están haciendo esa necesaria labor.

Tenemos en la ciudad a la empresa Estructuras Metálicas de donde sale materia prima para que los soldadores particulares hagan las puertas y ventanas que vemos en todas partes. ¿No sería posible, si entre empresas se hicieran gestiones y usar esos «desechos» para fabricar algunos medios que faciliten el trabajo manual de esos «héroes» del día a día? Sin duda, el bloqueo nos afecta, pensemos/actuemos mejor y busquemos en nuestro patio muchas soluciones que, al parecer, no vemos.

