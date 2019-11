El futbolista de Las Tunas, Sajai Herrera, ve cumplido uno de sus sueños

Las Tunas.- Con mucho agrado dentro de la familia futbolística tunera fue tomada la noticia del llamado a la selección absoluta del tunero Sajai Herrera Wong, en esta oportunidad para participar en par de encuentros amistosos ante su similar de Nicaragua.

El destacado mediocampista, oriundo del municipio de Manatí y Campeón Nacional como refuerzo del equipo de Santiago de Cuba en la última edición del campeonato cubano, vio coronar así el sueño de un deportista cubano de poder representar a su país.

Luego de una de las sesiones de entrenamiento y vía Facebook este periodista tuvo la oportunidad de conversar con el propio jugador que le aseguró, entre otras cosas, su gran satisfacción por haber sido llamado a la selección mayor de nuestra Isla.

“En estos momentos uno se acuerda de todas aquellas personas que hicieron posible mi paso por las categorías inferiores, que me ayudaron, me aconsejaron, que vieron algo en mí y ahora con esta convocatoria se ve reconfortada toda esa dedicación conmigo”, acotaba el futbolista tunero.

Ante la pregunta, ya desde el punto de vista deportivo, confesó: “Voy a darlo todo sobre el terreno de juego, si el entrenador decide contar conmigo espero no hacerlo quedar mal, es cierto que en los entrenamientos me está colocando como segundo delantero y ahí la competencia es grande pues están dos de los mejores del país como Maikel Reyes y Javier Paradela pero si me dan minutos no defraudaré”.

En estos momentos Sajai se encuentra en la capital del país cumpliendo todo el período de preparación con el resto de sus compañeros y en los próximos días partirán hacia tierras nicas donde, los días siete y 10 de este mes, efectuarán ambos compromisos de preparación con vistas al último encuentro ante los Estados Unidos, de la etapa clasificatoria de la Liga de las Naciones de Concacaf.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube