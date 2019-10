Argentina, se abre una nueva esperanza para la Patria Grande

Buenos Aires.- ¿Quién dijo que todo está perdido?, Alberto y Cristina Fernández vienen a ofrecer su corazón a Argentina para ponerla de pie, con la fe de recorrer otra vez el sendero por la unidad de la Patria Grande.

Parafraseando a ese gran roquero que parió esta tierra austral (Fito Páez), los Fernández, como son llamados por la población, conducirán los destinos de Argentina desde el 10 de diciembre con el compromiso político, ético y moral, de poner de pie al país para que ‘nunca más retorne el neoliberalismo’.

‘Decían que no volveríamos, una noche volvimos y vamos a hacer mejores’, resaltó un eufórico Alberto Fernández la víspera, en su primer discurso tras el triunfo del Frente de Todos, que dejó un mapa azul, que representa a su fuerza política, en una parte de la geografía nacional en las elecciones generales, que transcurrieron en paz y con gran cantidad de votantes. Faltan 44 días y el camino es azaroso, pero lo vivido ayer para los seguidores de esa fuerza impulsada por Néstor Kirchner en 2003, continuada por Cristina Fernández y ahora, seguida bajo su rol de vicepresidenta al lado del nuevo presidente, devino un homenaje al fallecido exmandatario.

Alberto Fernández is the new president of Argentina. Congratulations from #Cuba to Alberto and Cristina. The Argentinean people has defeated neoliberalism.#SomosCuba #SomosContinuidadhttps://t.co/iLVQgkp1JZ

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2019